Así fue el gol de Óscar Santis en el empate de Guatemala contra la Selección de Panamá

El combinado nacional completó las dos primeras fechas con un punto, tras caer en casa frente a El Salvador y empatar este lunes 8 de septiembre con los canaleros.

El equipo guatemalteco llegó al Rommel Fernández con la presión de sumar para mantener opciones. Luis Fernando Tena planteó un partido cauteloso para frenar la ofensiva local e intentar hacer daño con alguna acción colectiva.

Panamá, como se esperaba, tomó la iniciativa y atacó con velocidad, aunque sin precisión. Los defensores guatemaltecos se mostraron atentos y lograron neutralizar varias llegadas.

El empate deja a la Bicolor en el fondo de la tabla, pero con la posibilidad de retomar el camino, a la espera de sumar en sus próximos compromisos de visita ante Surinam y El Salvador.

Así fue el gol de Óscar Santis

El tanto de Guatemala llegó al minuto 34, en una jugada que inició Rudy Muñoz por la banda izquierda. El jugador de Municipal envió un centro al área y Arquímides Ordóñez desvió la pelota ante la marca rival.

El balón quedó a los pies del delantero de Antigua GFC, Óscar Santis, quien lo empujó para el 0-1, que silenció el estadio Rommel Fernández. Sin embargo, dos minutos después, al 37, Carlos Harvey empató con un cabezazo.

Con el empate en Ciudad de Panamá, la Selección de Guatemala mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación. El equipo de Luis Fernando Tena deberá ahora confirmar su recuperación cuando visite a Surinam y El Salvador, duelos que marcarán el rumbo de la Bicolor en la eliminatoria.

Óscar Santis, letal en el area 👊 pic.twitter.com/V2sVMS9AGG — Concacaf (@Concacaf) September 9, 2025

Así fue el gol del empate de Panamá