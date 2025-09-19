¿Cuándo fue la última vez que se jugó un partido de eliminatoria en el estadio El Trébol?

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) confirmó recientemente que el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, será sede de la Azul y Blanco de los próximos partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Aunque aún se espera el aval oficial de Concacaf, este recinto deportivo ubicado en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala ya cuenta con antecedentes históricos en eliminatorias mundialistas.

Un antecedente, fue el sábado 5 de junio del año 2021, el estadio “El Trébol” albergó un partido oficial de la primera ronda de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, el encuentro se disputo a las 15:00 horas.

En aquella ocasión, el equipo de las Islas Vírgenes Británicas, que hacía de local, enfrentó a Curazao en el marco del Grupo C, donde también militaba las selecciones de Guatemala, Cuba y San Vicente y las Granadinas.

El encuentro terminó con una contundente victoria de Curazao por 8-0. Don los anotadores del encuentro fueron Brandley Kuwas, Miguel María, Leandro Bacuna, Charlison Benschop, Patrick Kluivert y Kenji Gorré.

Este resultado fue clave para que Curazao enfrentara a Guatemala días después, en un encuentro que termino 0-0 resultado que termino eliminando a la Azul y Blanco de la segunda fase de la eliminatoria.

El motivo por el cual se utilizó “El Trébol” en lugar del estadio Doroteo Guamuch Flores fue que este último estaba reservado para un torneo de atletismo, lo que obligó al combinado de las Islas Vírgenes Británicas a buscar otro reciento deportivo.

Ahora la selección de Guatemala que busca el sueño mundialista en el camino hacia el Mundial del 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el estadio “El Trébol” volverá a ser protagonista.

La selección guatemalteca, dirigida por Luis Fernando Tena, disputará sus últimos dos partidos de la eliminatoria como local en este recinto deportivo de la zona 3 cuando se frente a su similar de Panamá y Surinam, en el mes noviembre.

Al momento Guatemala se encuentra en el fondo del Grupo A con solo una unidad, tras caer ante El Salvador y Panamá. En la próxima fecha FIFA de octubre, la Azul y Blanco visitará a Surinam y El Salvador, buscando puntos vitales que le permitan llegar con opciones reales a los duelos decisivos en casa.

La ilusión de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo sigue a flor de pie para la Bicolor, y El Trébol podría convertirse en el escenario de una hazaña histórica para el fútbol guatemalteco.