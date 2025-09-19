Así se jugará la fecha 11 del Apertura 2025, con la expectativa del duelo Xelajú y Comunicaciones

Los cremas abrirán la jornada 11 frente a los chivos, en un encuentro que se disputará en Quetzaltenango, con el objetivo de sumar puntos en una de las localidades más complicadas del campeonato.

Los últimos 10 enfrentamientos entre Xelajú MC y Comunicaciones han sido parejos. Los cremas han inclinado ligeramente la balanza a su favor con cuatro triunfos, frente a tres de los chivos y tres empates.

En el Clausura 2025, ambos partidos fueron cerrados. En la jornada 8, Comunicaciones ganó 2-1 como local, mientras que en la fecha 19, Xelajú MC se impuso 3-2 en casa.

Este viernes 19 de septiembre, chivos y cremas escribirán otro capítulo en esta rivalidad. Ambos equipos necesitan sumar de a tres, ya que registran tres victorias cada uno en la presente temporada.

Xelajú MC ocupa la sexta posición en la tabla del Apertura 2025, con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Comunicaciones es octavo, con 11 unidades, tras tres victorias, dos empates y cinco caídas.

El equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández viene de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar, tras superar 1-0 al Deportivo Malacateco, en un partido sufrido, pero que logró manejar.

En contraste, Xelajú MC cayó en la jornada anterior en su visita a Cobán Imperial. Aunque comenzó ganando, no logró conservar la ventaja y terminó lamentando la derrota en el estadio José Ángel Rossi.

La fecha 11 del Apertura 2025 se disputará entre viernes, sábado y domingo. Uno de los atractivos es la lucha por el liderato entre Antigua GFC y Municipal, que vienen de empatar 1-1 en el estadio Pensativo.

Ambos equipos están empatados con 20 puntos en la primera posición. Este fin de semana, Antigua GFC visitará a Malacateco, mientras que Municipal recibirá a Marquense.