Aurora FC vs Deportivo Mictlán: partido suspendido por condiciones climáticas

El encuentro entre Aurora FC y el Deportivo Mictlán, correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2025, fue suspendido debido a las fuertes lluvias que azotaron el área de Amatitlán este jueves 18 de septiembre.

El partido estaba programado para disputarse a las 14:00 horas en el estadio Guillermo Slowing, pero las inclemencias del tiempo impidieron que los equipos aurinegros y conejos saltaran al terreno de juego.

A través de sus redes sociales, el club militar informó: “Partido reprogramado, el encuentro programado para hoy a las 14:00 horas no podrá disputarse debido a la lluvia, la nueva fecha será anunciada próximamente. Los boletos ya adquiridos serán válidos para el reingreso en la reprogramación.” Asimismo, hasta el momento se desconocido cuando se podría jugar el encuentro postergado.

En el torneo del retorno a la Liga Nacional tras más de dos décadas en Primera División, el cuadro militar se ubica actualmente en la cuarta posición con 18 unidades. Mientras que por su parte el cuadro del Deportivo Mictlán se ubica en la undécima posición con 10 unidades.

Resumen de la jornada semanal del fútbol nacional

Esta semana se disputaron únicamente cuatro de los seis encuentros programados. La jornada inició con la victoria de Cobán Imperial, que se impuso al cuadro de Xelajú. Más tarde, Comunicaciones logró una ajustada victoria frente a Malacateco, gracias a un gol de Darwin Low.

El miércoles, Guastatoya consiguió su primera victoria del torneo al derrotar 0-2 a Marquense como visitante. Finalmente, en el duelo más destacado de la jornada, Antigua GFC y Municipal empataron 1-1 en el estadio Pensativo.