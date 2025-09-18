Guatemala sube en el ranking FIFA: La Bicolor alcanza el puesto 98 tras juegos eliminatorios

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dio a conocer este jueves 18 de septiembre su actualización del ránking mundial de selecciones, donde el combinado que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena recibió buenas noticias: la Azul y Blanco logró un ascenso de dos puestos en la clasificación.

La Bicolor se ubicaba en el puesto 100; sin embargo, luego de la fecha FIFA del mes de septiembre, en la que la selección de Guatemala disputó sus primeros dos juegos de las eliminatorias mundialistas, ahora se encuentra en la posición 98 del ranking.

Este ascenso se da a pesar de que el combinado nacional no consiguió victorias en las primeras dos fechas de las eliminatorias por la Concacaf, donde la Azul y Blanco perdió frente a El Salvador como local y empató contra Panamá.

Esta subida en el ranking FIFA refleja el crecimiento del combinado chapín en el área en los últimos años. Gracias a buenos resultados, como en la Copa Oro 2025, donde la Bicolor llegó hasta las semifinales, ha logrado escalar posiciones de manera significativa.

En el ámbito de Concacaf, la Azul y Blanco se ubica en la undécima posición, por encima de Nicaragua (132) y Belice (181), y cerca de El Salvador (90) y Haití (87).

El panorama está listo y la posibilidad de seguir subiendo peldaños en este ranking está latente para la selección. En la próxima fecha FIFA, Guatemala tendrá nuevamente dos encuentros de eliminatoria del Grupo A, cuando visite a sus similares de Surinam y El Salvador, en busca de cosechar buenos resultados que le permitan mejorar su posición tanto en la tabla del grupo como en el ranking FIFA general.

La próxima actualización será el 22 de octubre, días después de la fecha FIFA, y de conseguir buenos resultados, el cuadro guatemalteco podría subir aún más posiciones.

Mientras que en el ranking general la selección española de Luis de la Fuente subirá como la primera después de más de 10 años, Francia se ubica en la segunda posición, Argentina baja a la tercera posición, Inglaterra a la cuarta y cierra el top cinco el cuadro de Portugal.