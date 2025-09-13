Guatemala desciende al puesto 9 en el ranking de Concacaf tras la última fecha FIFA

La Concacaf publicó la actualización de su ranking de selecciones nacionales luego de la actividad de la última fecha FIFA de septiembre, en la que Guatemala perdió 1-0 de local frente a El Salvador y empató 1-1 en condición de visita ante Panamá.

Con estos resultados, la Bicolor descendió un lugar en la clasificación y ahora ocupa la novena posición del área, con un total de 1,409 puntos, de acuerdo con los datos oficiales publicados por la confederación.

En el listado de Centroamérica, Guatemala aparece en la cuarta casilla, por detrás de Panamá, Costa Rica y Honduras, que actualmente son las selecciones mejor posicionadas en la región. Esta caída refleja la importancia de los resultados en cada jornada eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Panamá se mantiene como líder en el istmo y uno de los más sólidos del área. Costa Rica ocupa el segundo puesto centroamericano, mientras que Honduras aparece en el tercero, dejando a Guatemala en la cuarta casilla regional y novena general.

La derrota contra El Salvador en el Estadio Cementos Progreso fue determinante en este descenso, ya que la Azul y Blanco no logró sumar puntos como local, lo que redujo sus posibilidades de mantenerse en la misma posición en el ranking.

El empate en Panamá sí representó un resultado valioso para los dirigidos por Luis Fernando Tena, pero no fue suficiente para compensar la caída sufrida en casa. Los números finales de la fecha FIFA terminaron inclinando la balanza en contra de Guatemala.

El ranking de Concacaf no solo mide el rendimiento deportivo, sino también sirve como referencia para definir cabezas de serie y posiciones en torneos oficiales de la región, lo que lo convierte en un indicador clave para el futuro inmediato de las selecciones.

Con este nuevo escenario, Guatemala tendrá el reto de recuperar posiciones en las siguientes jornadas eliminatorias, donde cada punto será vital para acercarse a los primeros lugares de la región y mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial 2026.