Del Cuscatlán a “El Mágico” González: La nueva sede para el concierto de Guns N’ Roses en El Salvador y la relación con la eliminatoria mundialista

El Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) publicó recientemente un comunicado en el que agradeció a la banda estadounidense Guns N’ Roses y a la promotora a cargo del concierto en ese país, por cambiar de sede el espectáculo y permitir que la selección de futbol use el Estadio Cuscatlán para los juegos contra Panamá y Guatemala, correspondientes a las eliminatorias mundialistas.

Desde junio pasado se confirmó que Guns N' Roses se presentaría en El Salvador y ofrecería un concierto el 4 de octubre en el Estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Sin embargo, el jueves 11 de septiembre, autoridades deportivas de ese país confirmaron que la banda estadounidense se presentará la fecha pactada, pero en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.

"Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de CONCACAF de nuestra selección mayor de futbol rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre (10 vs Panamá y 14 vs Guatemala), se realicen en el Estadio Cuscatlán", indicó en un comunicado Yamil Bukele, presidente del INDES.

De acuerdo con medios internacionales, la realización de ese concierto, programado para el 4 de octubre en el Estadio Cuscatlán, hizo que la Concacaf rechazará el desarrollo de los juegos de la Selección de El Salvador, previstos para el 10 y 14 de octubre en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.

"Queremos agradecer enormemente a Guns N' Roses, así como a la empresa StarTicket por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar en el Estadio Cuscatlán. Este espectáculo musical se llevará a cabo en nuestro país, ese mismo día y bajo las mismas condiciones, pero en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González, se añadió en el comunicado.

"Agradecemos también a la Comisión de Regularización de la FESFUT por todos los esfuerzos hechos ante CONCACAF para poder alcanzar este fin. Hacemos un llamado a la afición salvadoreña a estar pendiente de los canales oficiales para poder adquirir los boletos de los juegos ante Panamá y Guatemala", concluyó el INDES.

El concierto de Guns y la nueva sede

Tras la notificación del cambio de recinto para el concierto de Guns N' Roses en El Salvador, la promotora a cargo publicó un mensaje en redes sociales y confirmó que están listos para disfrutar los éxitos de la banda estadounidense en el Estadio Jorge "El Mágico" González.

"¡El Salvador! 🇸🇻 El show del 4 de octubre será ahora en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González. Nos vemos allí", notificó.