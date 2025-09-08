Escenario
Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2025: Conozca a las 22 candidatas que buscan la corona
Bajo la luna de Xelajú, una de las 22 aspirantes será coronada como Reina Nacional de Independencia, en un certamen que celebra la unidad, el orgullo y el amor por Guatemala.
El próximo 13 de septiembre se coronara a la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia. (Foto: Prensa Libre: Shutterstock)
A pocos días de conmemorarse los 204 años de independencia de Guatemala, 22 candidatas se preparan para disputar la corona del certamen Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2025, en el que se elegirá a la representante de la cultura, belleza y orgullo histórico del país.
El certamen, que se celebrará en la ciudad de Quetzaltenango —bajo la luna de Xelajú—, se extenderá por nueve días, con actividades que rinden homenaje a la patria y buscan realzar la belleza, cultura y tradiciones de los departamentos representados.
Uno de los momentos destacados que se sumará a la celebración será la elección de la Reina Internacional de Independencia, título por el que competirán ocho representantes extranjeras y Miss Guatemala Internacional. Esta elección se realizará en privado.
El escenario principal será el Centro de Convenciones Gran Karmel, en Quetzaltenango, donde las 22 aspirantes buscarán la corona nacional el próximo 13 de septiembre, a las 19 horas, en un evento único que realza la belleza de la mujer guatemalteca.
Entre las actividades programadas figura la presentación oficial de las concursantes ante el pueblo de Quetzaltenango, que se llevará a cabo el 10 de septiembre, a las 17 horas, frente al frontispicio del Palacio Municipal.
Tras la elección, las representantes también participarán en un show de talentos, previsto para el 15 de septiembre, a partir de las 16 horas, en el centro comercial Utz Ulew Mall.
Se trata de un evento doblemente simbólico, ya que no solo se celebrarán los 204 años de independencia de Guatemala, sino también los 78 años de la Fraternidad Quetzalteca.
Representando a cada uno de sus departamentos, estas son las 22 candidatas para esta edición de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2025.