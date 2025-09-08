El emotivo dueto de Ricardo Arjona con una fan durante un sorpresivo encuentro en Nueva York

Tras su aparición en el US Open 2025, celebrado en la Ciudad de Nueva York, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volvió a generar impacto en redes sociales al interpretar Fuiste tú junto a una seguidora originaria de República Dominicana. Arjona elogió su voz y carisma, y la invitó a uno de sus conciertos en el Madison Square Garden.

El encuentro se produjo mientras el compositor de Cavernícolas visitaba el estadio de los Mets durante una práctica privada, en la que contaba a sus seguidores cómo también él había jugado beisbol.

Mientras mostraba la belleza del estadio, se topó con una de sus seguidoras, quien le comentó que él debería estar cantando y no jugando, lo que llamó la atención del artista.

—¿Qué me estaba diciendo usted ahora? —preguntó Arjona a la joven, quien le respondió: —Que cante mejor. En el video se escucha al artista repetir: —Que no estés jugando pelota, que cantes.

Mientras conversaban, la fan empezó a cantar Fuiste tú, el conocido dueto que Arjona grabó junto a la guatemalteca Gaby Moreno. Su interpretación llamó de inmediato la atención del cantautor.

—Yo tengo que hacer un dueto ahí. Véngase para acá —dijo Arjona, mientras buscaba la forma de acercarse a la fan—. ¿Dónde puedo entrar para darle un abrazo?

Cuando se encontraron, el cantautor abrazó efusivamente a la seguidora, quien reveló ser de República Dominicana, aunque explicó que ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Luego, ambos se trasladaron a una de las áreas de asientos del estadio, donde interpretaron juntos un fragmento de Fuiste tú en un momento espontáneo y emotivo.

Al terminar la canción, Arjona expresó: —Tan bonita. Dominicana tenía que ser. Estás linda, mi amor.

Ella se presentó como Teresa, mientras Arjona añadía: —Qué lindo, qué lindo, qué lindo cantás.

Para finalizar su interacción, el intérprete de Desnuda le comentó que ofrecerá dos conciertos en Nueva York y le preguntó si quería asistir en febrero al Madison Square Garden para verlo cantar. Ella, sin dudarlo, aceptó.

El video fue compartido por Arjona en sus redes sociales, acompañado del mensaje: “Cuando los Mets de Nueva York te invitan a su estadio y te dejan conocer la grandeza del lugar, la historia que lo cobija y a Teresita, una belleza que trabaja por aquí”.

Este emotivo momento se da en medio de los 38 sold out consecutivos que ha logrado para su próxima gira Lo que el seco no dijo, que iniciará el 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala, y que se extenderá por Estados Unidos y luego por Sudamérica.