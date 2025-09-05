Ricardo Arjona, Rosalía y Lindsay Lohan brillan entre las celebridades que asistieron al US Open 2025

En el cierre de la temporada del Grand Slam del tenis estadounidense, el US Open 2025 —que se celebra en la Ciudad de Nueva York— ha acaparado la atención de los medios al reunir a celebridades del mundo del entretenimiento y del deporte en torno al torneo más importante de Estados Unidos.

Medios internacionales han destacado la presencia de personalidades como Anna Wintour, Simone Ashley, Benito Skinner y Lindsay Lohan, quienes han llevado su glamur al ámbito deportivo y se han sumado a esta celebración que forma parte ya de la cultura neoyorquina.

Una de las apariciones sorpresivas fue la del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien asistió al Abierto de Estados Unidos para disfrutar del evento. Su presencia fue registrada por la revista Rolling Stone, donde se le observa en la alfombra del torneo.

La visita del cantautor guatemalteco se dio en medio del furor por su próxima gira, Lo que el Seco no dijo, que llegará al Madison Square Garden, en el 2026.

Además de Arjona, el evento reunió a destacadas figuras del espectáculo como Rosalía, Arden Cho, Rami Malek y Owen Wilson, quienes desfilaron por la alfombra azul del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, sede oficial del torneo organizado por la USTA, donde la emoción del deporte se mezcla con la farándula.

El torneo, que finalizará el próximo 7 de septiembre, se ha consolidado como parte integral del panorama cultural de la Ciudad de Nueva York. Medios locales destacan que su impacto trasciende lo deportivo: atrae a figuras de distintas industrias, genera un alto impacto económico y se ha transformado en una plataforma de moda para celebridades y jugadores.

Publicaciones como Vogue señalan que el US Open es más que una competencia deportiva: representa una oportunidad para que las estrellas luzcan sus mejores atuendos y se dejen ver en un entorno que combina elegancia y visibilidad pública.

Nicole Kankam, directora de Marketing y Entretenimiento de Tenis Profesional de la USTA, declaró a Forbes en el 2024 que muchas celebridades buscan acercarse a los organizadores para conseguir asientos preferenciales. En otros casos, es el propio torneo el que contacta a las figuras del momento para atraer más atención mediática.

El evento cuenta incluso con una alfombra especial, donde los artistas desfilan con glamur, interactúan con la prensa y refuerzan la cultura que fusiona deporte, moda y entretenimiento. Estos son algunos de los personajes destacados del evento.

Matt Bomer

Simone Ashley

Issa Rae

Rami Malek