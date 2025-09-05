Ricardo Arjona arrasa en Argentina con 10 conciertos Sold Out en su gira “Lo que el Seco no dijo”, del 2026

En uno de los países donde más lo aclaman, Ricardo Arjona suma un nuevo éxito al agotar 10 fechas en Argentina para su gira Lo que el Seco no dijo. Desde el Movistar Arena de Buenos Aires, el cantautor guatemalteco presentará su más reciente disco, Seco, ante al menos 150 mil espectadores durante mayo del 2026.

El anuncio del nuevo sold out se hizo a través de las redes sociales del artista, en un video que recoge el entusiasmo de los medios argentinos y el fervor de sus seguidores. En la grabación se escucha la frase: “Se viene Arjona con todo”, mientras varios titulares destacan el fenómeno que representa su regreso a los escenarios.

Inicialmente se anunciaron dos fechas: 1.° y 2 de mayo. Sin embargo, ante la alta demanda, la promotora y el equipo del artista agregaron otras tres: 3, 7 y 11 de mayo. Todas se agotaron en menos de 24 horas.

Debido al entusiasmo del público, se habilitaron nuevas fechas hasta completar 10 conciertos en Buenos Aires, los cuales también alcanzaron sold out. Las fechas adicionales son el 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. En cada presentación, 15 mil personas vivirán el regreso de Arjona a los grandes escenarios.

En el video de anuncio, una comentarista argentina afirma: “¿Cómo no va a agotar?”, mientras se confirma que en cada concierto en el Movistar Arena, en la capital argentina, 15 mil fanáticos disfrutarán del espectáculo.

Medios como Clarín destacan que la asistencia proyectada equivale a llenar más de dos veces el estadio de River Plate, lo que da cuenta del impacto del cantautor en el país sudamericano.

Con esta serie de conciertos, Arjona mantiene su racha de sold out tras agotar 23 fechas en Guatemala —vendidas en horas— y dos presentaciones en el Madison Square Garden, donde reunió a unas 40 mil personas.

Además, completó funciones con lleno total en el Kaseya Center de Miami, donde 20 mil asistentes por show disfrutarán de su música en abril del 2026.

Con las 10 fechas en Argentina, Arjona acumula ya 38 conciertos sold out dentro de su gira Lo que el Seco no dijo, que iniciará el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala.