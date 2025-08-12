Ricardo Arjona confirma un nuevo sold out en sus presentaciones en el Madison Square Garden

El cantautor guatemalteco ha comenzado a expandir su gira a otras ciudades, siendo Estados Unidos su próximo destino. A pocos días de celebrar el sold out de sus ocho nuevos conciertos en Guatemala, el artista anunció que alcanzó otro sold out, esta vez en su segunda fecha en el Madison Square Garden.

Fue a través de sus redes sociales que Arjona confirmó que su concierto del 12 de febrero del 2026 se agotó a trece días de anunciar su presentación en ese recinto. Este sold out se suma a la serie de 23 conciertos en Guatemala y a la fecha del 11 de febrero en el mismo lugar, que tiene un aforo de al menos 20 mil personas.

En sus historias de Instagram, el compositor de Cómo duele celebró el sold out de su segunda fecha, mientras en un video dejó pistas de cuál ciudad continuará su gira en Estados Unidos.

El pasado 22 de julio, Arjona anunció la expansión de su gira, partiendo de Guatemala hacia Nueva York, donde señaló que en el 2026 se presentará en el Madison Square Garden. La primera fecha salió a la venta el 29 de julio y se agotó en casi seis horas.

El éxito en ventas llevó al artista a abrir una segunda fecha en ese escenario, como ocurrió en Guatemala, donde pasó de 15 a 23 conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los últimos ocho conciertos en Guatemala se agotaron en 1 hora y 11 minutos, destacó Show Business. Con esos conciertos, al menos 47 mil personas podrán disfrutar del nuevo disco Seco, mientras que en Nueva York serían cerca de 40 mil asistentes en las dos fechas.

Ricardo Arjona anuncia su segundo Sold Out en el Madison Square Garden en Nueva York para su gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto: Redes Sociales de Ricardo Arjona)

Inician preparativos para su show

En una historia de Instagram, el cantautor compartió que ya se encuentra en el escenario de la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde el pasado 6 de agosto también anunció, por medio de redes, el inicio de los preparativos junto al equipo del Teatro Nacional.

Este 12 de agosto volvió a mostrar parte del trabajo realizado la semana anterior en ese recinto.

En una nueva imagen, Ricardo Arjona compartió que esta trabajando en el Teatro Nacional para su nueva gira. (Foto: Redes Sociales de Ricardo Arjona)