¿Miami, lo hacemos de nuevo? Ricardo Arjona comparte video y admiradores creen que su gira continuará en esa ciudad de EE. UU.

Luego de lograr el sold out en 23 conciertos en Guatemala y uno en el Madison Square Garden por su gira Lo que el Seco no dijo, el cantautor guatemalteco publicó un video que ha generado sospechas sobre la continuidad del tour. Sus seguidores creen que Miami podría ser la siguiente en la lista.

Junto a la frase “Que la historia es larga… y la vida es corta”, el cantautor compartió un video de su concierto Blanco y Negro en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en 2022. En las imágenes se aprecia la euforia y cercanía con sus seguidores durante esa presentación.

Con el fondo de su canción Puente e imágenes emotivas de sus seguidores en Estados Unidos, el artista dejó una pregunta al aire en el video: “¿Miami, lo hacemos de nuevo?”

Rápidamente, la publicación generó diversas reacciones, pues sus fanáticos tomaron el mensaje como una posible confirmación de que Arjona continuará su nueva gira —con la que promociona su nuevo sencillo Seco— en esa ciudad.

“Llevo años soñando con verte. Vivir en Cuba solo hacía mi sueño imposible. Hoy estoy aquí esperándote con la mayor ilusión del mundo”, escribió la usuaria @china_klau en Instagram. También usuarios como @deisy293 comentaron: “¿Entonces nos vemos también en Miami? Avísame, que todo está listo para tu regreso”.

Esta ilusión surgió luego de que el cantautor anunciara que volvería a los escenarios internacionales. Uno de esos países sería Estados Unidos, donde, en 2022, con su gira Blanco y Negro, realizó al menos 25 conciertos en distintas ciudades.

Madison Square Garden

Luego de su residencia en Guatemala —que abarcó de octubre a diciembre del 2025—, Ricardo Arjona anunció que comenzaría a expandir su gira, siendo la Ciudad de Nueva York el siguiente destino.

Fue el pasado 22 de julio cuando Arjona resaltó que su escenario predilecto sería el Madison Square Garden, donde se presentará el 11 de febrero del 2026. La venta de entradas, que inició el 29 de julio, tardó apenas seis horas en lograr el sold out.

Este éxito lo llevó a abrir una segunda fecha para el 12 de febrero del próximo año, en la que espera reencontrarse con sus seguidores que residen en Estados Unidos.

Para Arjona, esa ciudad guarda grandes recuerdos, ya que fue uno de los sitios donde comenzaron sus primeras giras. El pasado 1 de agosto, recordó que, en una de sus primeras presentaciones en ese lugar, asistieron apenas tres personas.

“Imagínense para un tipo que pasó por estas circunstancias, que el tiempo lo vaya llevando de a poco a hacer lugares como el Madison Square Garden”, dijo en un video donde recordó su trayectoria.

Ante esto, sus fanáticos están a la espera de que se confirme si Miami y otras ciudades formarán parte de su nueva gira.