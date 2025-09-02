Furor en Argentina: Ricardo Arjona logra 5 Sold Out en menos de 24 horas y promotora habilita otra fecha a su gira “Lo que el Seco no dijo”

El domingo 31 de agosto, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó que visitaría Argentina y Chile en el 2026 y que llevaría su gira Lo que el SECO no dijo a emblemáticos recintos de esos países.

El lunes 1 de septiembre, Arjona reveló que cantaría el 1 y 2 de mayo del 2026 en el Movistar Arena, en Buenos Aires Argentina y el 5 y 7 de junio, en el Movistar Arena, en Santiago, Chile.

Ese día comenzó la venta de boletos para los dos conciertos en Argentina. Sin embargo, sus admiradores agotaron las entradas, por lo que, la promotora Fenix Entertainment, habilitó tres fechas más (3, 7 y 11 de mayo).

Este martes 2 de septiembre, se confirmó que, en menos de 24 horas, Ricardo Arjona arrasó en Argentina con cinco conciertos agotados.

Ricardo Arjona promociona la gira "Lo que el SECO no dijo", en Argentina. (Foto Prensa Libre: Fenix Entertainment)

“Empezamos con 2 arenas y en horas vamos por 5. Gracias, Argentina”, publicó el cantautor guatemalteco en su cuenta de Instagram.

Ricardo Arjona agradece a sus admiradores argentinos por apoyar la gira "Lo que el SECO no dijo", en Argentina. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

Nueva fecha

Fenix Entertainment habilitó la sexta fecha para que los admiradores de Ricardo Arjona puedan ver su nueva gira y disfrutar de sus éxitos y nuevas canciones.

“Para aquellos que se quedaron con ganas… SEXTA FECHA para Ricardo Arjona. Movistar Arena – 12 de mayo 2026”, difundió en redes sociales la promotora.

Entradas para conciertos en Chile

Arjona llevará su gira Lo que el SECO no dijo a Chile, el 5 y 7 de junio del 2026 y las entradas para esos conciertos se podrán adquirir, a partir del 12 de septiembre próximo.