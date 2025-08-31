Ricardo Arjona emociona con el anuncio de su presentación en Argentina y Chile, y recuerda lo difícil que fue comenzar

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa anunciando a dónde irá con su gira Lo que el seco no dijo y hace vibrar a sus seguidores.

Con un emotivo video en redes sociales que recuerda sus inicios, Ricardo Arjona anuncia sus conciertos en Argentina y Chile.

"Los meses que viví en el Conquistador -recuerda Arjona en el video- tenía un canje de tocar el piano bar en las noches, habitación gratis y desayuno incluido, está más elegante, tocaba acá en el año 89", dice Arjona.

"A lo mejor hoy está naciendo una nueva estrella en Chile", dice un presentador mientras se escucha una ovación.

"¡Van a pasar muchas cosas lindas, vamos a Argentina y a Chile!"

Y anota en la publicación:

"El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no.

Después, pasó lo que tenía que pasar. Me enamoró para siempre. Y cada beso es una fiesta, y cada encuentro una celebración.

Entre asados y marchas, y la guerra oficial de quienes hacen el mejor vino, yo solo me hago el boludo, digo salud , y dejo mi respuesta a la deriva.

Porque entre un malbec (que Dios lo bendiga) y un Carmenere (que Dios lo bendiga también) lo mejor es no decir nada, solo salud. Salud por la dicha de volver …. Siempre volver", dice la publicación de Ricardo Arjona en redes sociales.