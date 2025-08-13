Ricardo Arjona confirma nuevo concierto en Miami

En Guatemala se han anunciado 23 fechas donde el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona presentará su residencia durante octubre y diciembre de 2025. Un lleno completo a todas las fechas es parte de la euforia que ha despertado y comentarios en redes sociales que incluso mereció un análisis.

En la noche del 12 de agosto, el cantautor alcanzó otro sold out, en el Madison Square Garden. Fue a través de sus redes sociales que Arjona confirmó que su concierto del 12 de febrero del 2026 se agotó a trece días de anunciar su presentación en ese recinto.

Este sold out se suma a la serie de 23 conciertos en Guatemala y a la fecha del 11 de febrero en el mismo lugar, que tiene un aforo de al menos 20 mil personas.

El miércoles 13 de agosto lanzó en sus redes sociales un nuevo concierto en Miami, Florida. "Ricardo Arjona traerá su gira Lo Que el Seco no Dijo al Kaseya Center el jueves 2 de abril. Las entradas saldrán a la venta el viernes 15 de agosto", dice la publicación que empieza a expandirse.

Recientemente Arjona había puesto en expectativa a sus seguidores. Junto a la frase “Que la historia es larga… y la vida es corta”, el cantautor compartió un video de su concierto Blanco y Negro en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en 2022. Este miércoles se confirmó que sí estará en esta ciudad.

Ricardo Arjona en Guatemala

Ricardo Arjona ha empezado también a compartir y conectarse con personas, lugares y espacios que han sido parte de su caminar. Por ejemplo, el jueves 7 de agosto publicó un video en donde compartió con sus antiguos estudiantes, en su fase de maestro.

Otro de los momentos que se está viralizando es una fotografía del artista con sus excompañeros de Universidad. Ricardo Arjona estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Era parte de la promoción de 1984.

En la imagen se observa a un grupo de personas quienes eran compañeros de clase de Arjona. Se filtró que esta cita fue el domingo 10 de agosto, en el lugar conocido como El Portalito, en la zona 1.