Familia que recibió boletos para ver a Ricardo Arjona cuenta cómo nació su canción que se hizo viral

Recientemente se ha viralizado la historia de una familia guatemalteca que, ante la frustración de no poder obtener boletos para los conciertos de Ricardo Arjona, elaboraron una canción que no solo se volvió viral en las redes sociales, sino que llamó la atención del propio intérprete guatemalteco, quien aseguró que iba a conseguirles boletos para una de sus presentaciones.

En exclusiva para Impacto Directo, la familia de María José García habló acerca de cómo fue la reacción general al no poder tener las entradas para uno de los conciertos de Arjona, sino también cómo se inspiraron en expresar su descontento con una canción. Según María José, ella hacía cola en el lugar donde se vendían las entradas, y una hora y media después, les dieron la mala noticia de que las entradas se habían agotado, lo que causó tristeza a a García ya que su hijo estaba emocionado por ir ya que iba a ser su primer concierto.

"Para nuestra familia la música ha sido siempre muy importante, y cuando vi a mi hijo triste por no obtener una entrada llamé a mi hermana que es compositora y le dije que había hecho una canción para él, y quería que me ayudara a hacerle unos arreglos", dice María José.

"La intención principal de hacer esta canción era distraer la frustración de Gabriel y darle el mensaje de que uno no tiene que quedarse con ese estado de ánimo, sino que siempre se puede salir de ella y qué mejor con la música, pero nunca imaginamos que esto llegara hasta el propio Arjona", afirma la madre de familia.

