Ricardo Arjona: se filtra foto de la visita del artista a El Portalito, en el Centro Histórico

Entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre, Ricardo Arjona estará en su residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias donde vivirá de cerca de su público en su gira Lo que el seco no dijo. Las primeras 15 fechas disponibles que arrancarán el 31 de octubre, no alcanzaron y se vendieron en dos horas, lo cual sorprendió al artista quien hizo un video de agradecimiento y con los días de especulaba acerca de nuevas fechas. Se corfirmaron ocho nuevas fechas que saldrían a la venta el viernes 8 de agosto y las que también se agotaron.

El público se ha expresado en un cúmulo de emociones que incluso han sido documentados a través de un análisis. También ha hecho que familias se pongan creativas como María José García y su hijo Gabriel Hernández García quienes escribieron una nueva letra para la canción Nada es como tú con el apoyo de la artista Ana Virginia, hermana de María José. Esta acción les llevó a ser vistos por el artistas quien les regaló entradas para el concierto.

El artista ha empezado también a compartir y conectarse con personas, lugares y espacios que han sido parte de su caminar. Por ejemplo, el jueves 7 de agosto publicó un video en donde compartió con sus antiguos estudiantes, en su fase de maestro.

Otro de los momentos que se está viralizando es una fotografía del artista con sus excompañeros de Universidad. Ricardo Arjona estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Era parte de la promoción de 1984.

En la imagen se observa a un grupo de personas quienes eran compañeros de clase de Arjona. Se filtró que esta cita fue el domingo 10 de agosto, en el lugar conocido como El Portalito, en la zona 1.

El grupo tiene cerca de 40 años desde que estudiaron en la Universidad. El usuario Pepin de León compartió algunas imágenes de este momento. "Hace unos días un amigo (Stuardo Samayoa) nos convocó a varios estudiantes de la Class of 1984", para grabar unos testimoniales, al terminar solo se escuchó una voz conocida entrando al recinto, por supuesto, era nuestro amigo de décadas atrás. Se quedó un gran rato con nosotros", explicó refieriéndose a la llegada de Arjona.

Una imagen de Ricardo Arjona junto a sus compañeros de universidad. Comparten en El Portalito. (Foto Prensa Libre: FB Pepin de León)

El Portalito, un emblemático lugar

Un artículo publicado en Revista D, de Prensa Libre destacó la historia de este lugar. El Portal está en el Pasaje Rubio —6a avenida y 8a calle, zona 1—, en plena médula del Centro Histórico. Fue fundado el 1 de diciembre de 1932.

El Portalito, como le llaman de cariño tiene más de 90 años. Se conserva el piso original de cuadros negros y amarillos, así como gran parte de sus muebles de robusta madera. Entrar es como viajar a la antañona Guatemala.

En sus paredes cuelgan recortes de prensa envejecidos, el retrato del revolucionario Ché Guevara, imágenes de equipos de fútbol y, otras imágenes anedóticas. Miguel Ángel Asturias y Augusto Monterroso, por ejemplo, estuvieron en este lugar; seguramente bebieron, comieron, conversaron y rieron, cita el artículo