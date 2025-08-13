“Yo me quedo a vivir en este teatro”: Ricardo Arjona reafirma su amor por el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Luego de agotar 23 fechas para el inicio de su nueva gira Lo que el Seco no dijo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona destacó que su amor por los recuerdos vividos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias lo llevó a convertir la gran sala Efraín Recinos en su escenario predilecto y el recinto, su hogar de octubre a diciembre.

Fue por medio de sus redes sociales que Ricardo Arjona habló nuevamente de su amor por el Teatro Nacional, donde resaltó que allí había vivido grandes momentos.

En medio de su sesión en la barbería, mientras perfilaban su barba, Arjona declaró: “Me acordé de todas las cosas que había vivido yo en el teatro”, y destacó: “Yo viví cosas increíbles en el teatro”.

Durante la confirmación del inicio de su nueva gira Lo que el Seco no dijo, Arjona reiteró que iniciaría “donde todo empezó”. En ese video, el artista señaló que, pese a ofrecimientos de otros teatros internacionales, “el que más le gusta de todos es el Miguel Ángel Asturias”, el de su país.

“Yo me quedo a vivir en este teatro, quiero hacerlo acá”, dijo este miércoles, mientras estaba en la peluquería. Su amor lo llevó a iniciar el próximo 31 de octubre sus conciertos en el lugar que él mismo decidió y consideró “el mejor para empezar la gira es el Teatro Nacional, y lo vamos a hacer”.

Su pronunciamiento rememoró lo dicho el pasado 10 de julio, cuando Ricardo Arjona habló de sus sentimientos hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, nacidos en el país.

“Yo nací en Guatemala, yo crecí en Guatemala, yo me formé en Guatemala. Todas mis virtudes y mis defectos están paridos y generados en Guatemala”, dijo en esa ocasión, al explicar su cariño al país que lo vio nacer y crecer como artista.

En ese video afirmó: “En este teatro viví un montón de anécdotas”, y explicó que fue en 1980 cuando en ese mismo recinto cantó por primera vez el tema Jesús, verbo no sustantivo.

Dentro de su narrativa, el cantautor destacó que simplemente eligió ese lugar porque le encanta el recinto. “Es uno de los teatros más extraordinarios que existen en el mundo, aunque mis paisanos no se han dado cuenta de eso”, dijo al recordar su pasado.

Este 31 de octubre, Ricardo Arjona iniciará su serie de conciertos de residencia en Guatemala, que se extenderá hasta cumplir las 23 presentaciones, en las que al menos 47 mil personas podrán disfrutar del nuevo disco Seco.

El Teatro Nacional se ha consolidado como un ícono arquitectónico, con 47 años de historia en Guatemala. Este recinto volverá a ser testigo del talento de Arjona, luego de 22 años de haber sido sede de uno de sus conciertos, en 2003.

