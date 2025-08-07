Ricardo Arjona en Guatemala: anuncian fecha y hora de venta para sus 8 nuevos conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Con la extensión de su espectáculo Lo que el SECO no dijo, el cantautor guatemalteco abre una nueva oportunidad para que sus seguidores adquieran entradas. En esta fase se habilitarán ocho conciertos adicionales y la venta se realizará de forma general, según informó Show Business.

La empresa E-Ticket será la encargada de habilitar la compra en su portal el próximo 8 de agosto, con ello se anunció que se mantendrán las cuatro secciones principales dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los conciertos, que forman parte de la gira de promoción del nuevo disco del cantautor SECO, también marcan su regreso a los escenarios. Lo que el SECO no dijo se expandirá de Guatemala hacia otros países, siendo la siguiente parada la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde ya agotó una de las dos fechas de su residencia en el Madison Square Garden.

Horas después del anuncio de las nuevas ocho fechas hechas por el propio Arjona, Show Business y E-Ticket confirmaron que la venta comenzará a las 10 horas de este viernes 8 de agosto. Con esta ampliación, Ricardo Arjona llegará a un total de 23 conciertos en su país.

En total, se pondrán a la venta cerca de 16 mil 384 boletos (según cálculos proporcionales a la capacidad del recinto). Estos numero pueden verse reduciendo debido a las entradas reservadas por el artista para allegados y personas que han formado parte de su vida, a quienes les brindó entradas gratuitas. Esto lo expresó el pasado 5 de agosto durante un mensaje dirigido a sus exalumnos en la Escuela Nacional Mixta Urbana No. 454 de Santa Elena III, zona 18 de la capital, a quienes visitó.

Con esta nueva venta, Show Business destacó que se cumplió el deseo de los seguidores: “El sueño de ver más fechas con nuestro SECO se hizo realidad”

Precios y localidades

Como en los 15 conciertos anteriores, los precios de los boletos se mantendrán para esta nueva etapa. A continuación, el detalle con el cargo por servicio incluido:

Platea: Q1,775 + Q160 = Q1,935

Q1,775 + Q160 = Balcón 1: Q825 + Q100 = Q925

Q825 + Q100 = Balcón 2: Q595 + Q100 = Q695

Q595 + Q100 = Palcos: Q395 + Q100 = Q495

Nuevas fechas