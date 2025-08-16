“Miami, dos veces”: Ricardo Arjona logra su sold out número 27 en su nueva gira “Lo que el Seco no dijo”

Luego de agotar, en una hora, las entradas para su primera presentación en el Kaseya Center de Miami, el cantautor guatemalteco anunció la apertura de una segunda fecha para el 3 de abril de 2026. A pocas horas de iniciarse la venta, Arjona anunció su segundo sold out en esa ciudad.

Después de alcanzar 23 sold out durante su residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, entre octubre y diciembre del 2026, y de extender su gira a Estados Unidos —donde logró otros dos sold out en el Madison Square Garden—, Ricardo Arjona cierra ahora dos nuevas fechas, programadas para el 2 y 3 de abril de 2026.

Con el mensaje “Miami, dos veces. Gracias”, el cantautor anunció la venta total de su segundo concierto en el Kaseya Center de Miami, donde al menos 40 mil fanáticos podrán disfrutar de su nuevo álbum, Seco.

El hogar de los Miami Heat, tres veces campeones de la NBA, será el escenario que reunirá a sus seguidores latinos con el cantautor. El recinto tiene un aforo de 20 mil personas por concierto.

Junto con la canción Poquita fe y una historia en Instagram, Arjona anunció el sold out. La publicación fue compartida por la promotora, que señaló: “Dos noches no alcanzan para agradecer tanto”.

Con ese anuncio, inicia la expectativa entre sus seguidores sobre cuál será la próxima parada en la gira de Ricardo Arjona, lo que lo llevará de vuelta a escenarios internacionales, tras su retiro temporal por complicaciones médicas.

En otra publicación realizada este sábado 16 de agosto, Arjona compartió una serie de fotografías históricas de su vida, acompañadas de un fragmento de su canción Vida.

“Desde el parto ya comparto la epidemia de este síndrome de la caducidad”, escribió el cantautor, junto a imágenes que retratan diversos momentos de su vida, como su etapa como docente, sus viajes y antiguas portadas discográficas.