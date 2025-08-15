Ricardo Arjona abre segunda fecha en el Kaseya Center de Miami, luego de hacer sold out con el primer concierto

Escenario

Ricardo Arjona abre segunda fecha en el Kaseya Center de Miami, luego de hacer sold out con el primer concierto

El primer concierto de Arjona en Miami se agotó rápidamente y ya está abierta una segunda fecha en el Kaseya Center.

|

Ricardo Arjona abre segunda fecha en el Kaseya Center de Miami, luego de hacer sold out con el primer concierto

Ricardo Arjona continúa promocionando en EE.UU. la gira "Lo que el SECO no dijo", (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Ricardo Arjona continúa llenando estadios. Luego de agotar las entradas para las 23 presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dos en el Madison Square Garden en Nueva York, hizo sold out con la primera en el Kaseya Center de Miami también.

El éxito persigue al cantautor nacional, que está por iniciar la gira Lo que el seco no dijo.

La gira ha sido muy esperada por todos sus seguidores, que cada día están a la expectativas de las redes sociales del cantante, para conocer adónde irá.

A través de redes sociales se dio a conocer este viernes 15 de agosto el sold out en la primera fecha de Miami, que recién había anunciado con un emotivo video el pasado miércoles 13 de agosto.

LECTURAS RELACIONADAS

Ricardo Arjona

Ya no hay ruleteros… pero sí entradas: Arjona vuelve a su antigua escuela con regalos y recuerdos

El cantautor Ricardo Arjona anuncia concierto en Puerto Rico

Ricardo Arjona: se filtra foto de la visita del artista a El Portalito, en el Centro Histórico

La fecha de la primera presentación en Miami está programada para el 2 de abril, las entradas salieron a la venta este viernes 15 de agosto y en una hora se agotaron.

Junto al anuncio del sold out en redes sociales también promociona la segunda fecha para verlo en Miami, que será el 3 de abril.

El precio de los boletos en el Kaseya Center, según Tickets on sale van desde US$174 hasta US$2,318 en las primeras filas, frente al escenario.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Ricardo Arjona Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre