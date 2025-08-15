Ricardo Arjona abre segunda fecha en el Kaseya Center de Miami, luego de hacer sold out con el primer concierto

Ricardo Arjona continúa llenando estadios. Luego de agotar las entradas para las 23 presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dos en el Madison Square Garden en Nueva York, hizo sold out con la primera en el Kaseya Center de Miami también.

El éxito persigue al cantautor nacional, que está por iniciar la gira Lo que el seco no dijo.

La gira ha sido muy esperada por todos sus seguidores, que cada día están a la expectativas de las redes sociales del cantante, para conocer adónde irá.

A través de redes sociales se dio a conocer este viernes 15 de agosto el sold out en la primera fecha de Miami, que recién había anunciado con un emotivo video el pasado miércoles 13 de agosto.

La fecha de la primera presentación en Miami está programada para el 2 de abril, las entradas salieron a la venta este viernes 15 de agosto y en una hora se agotaron.

Junto al anuncio del sold out en redes sociales también promociona la segunda fecha para verlo en Miami, que será el 3 de abril.

El precio de los boletos en el Kaseya Center, según Tickets on sale van desde US$174 hasta US$2,318 en las primeras filas, frente al escenario.