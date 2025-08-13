“Cumpliste nuestro sueño”: la familia García envía mensaje a Ricardo Arjona y persigue un nuevo anhelo

Tras adaptar la letra de Nada es como tú, del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, y volverse virales en redes sociales —principalmente en TikTok—, la familia García fue contactada por el equipo del artista para cumplirles un sueño: asistir juntos a uno de los 23 conciertos que ofrece en Guatemala como parte de su gira Lo que el seco no dijo.

Días después del impacto en redes, la familia fue invitada al programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde compartieron su travesía para conseguir cuatro boletos y contaron cómo surgió la idea de publicar el video con la canción modificada, que rápidamente se viralizó. Además, presentaron una nueva adaptación como mensaje directo al cantautor.

El 9 de agosto recibieron una inesperada respuesta: el propio Ricardo Arjona, al ver el video donde expresaban su tristeza por no conseguir entradas, publicó en redes sociales: “Qué paisanos tan bonitos. ¿Quién dijo que no consiguieron? Yo los invito”.

El mensaje fue confirmado por su equipo, que contactó a la familia para coordinar su asistencia al concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, cumpliendo así el propósito que motivó su publicación: llegar a Arjona y compartir en familia una noche inolvidable.

La historia detrás del video que conmovió a Ricardo Arjona

Durante el programa Impacto Directo, María José García relató cómo comenzó la travesía que llevó a su familia hasta Ricardo Arjona. El 8 de agosto tenía una misión: conseguir cuatro boletos para asistir, junto a su esposo e hijos, a una de las ocho nuevas fechas de la gira Lo que el Seco no dijo.

Ese día, pidió a unos amigos cercanos a la sede de La Noria, zona 14, que hicieran fila mientras ella dejaba a su hijo menor en el colegio. Luego llegó al lugar, donde los boletos saldrían a la venta a partir de las 10.00 horas. Hizo fila por más de una hora, pero los encargados de la boletería anunciaron que las entradas se habían agotado.

Triste, fue a recoger a su hijo, quien la esperaba con ilusión por asistir a su primer concierto. Para animarlo, decidieron canalizar la decepción de forma creativa: componiendo una canción.

Así nació la adaptación de Nada es como tú

María José cuenta que, al ver la tristeza de su hijo, decidieron adaptar la letra de Nada es como tú para expresar lo que sentían al no haber conseguido entradas. Juntos hicieron un primer borrador.

Luego contactó a su hermana, Ana Virginia García, quien es compositora. Ella, junto a su amigo Diego Zarat, colaboró con los arreglos. Finalmente, en familia, grabaron el video, que se publicó alrededor de la 1.00 de la madrugada del 9 de agosto.

El objetivo era claro: llegar hasta Arjona. Y lo lograron.

El mensaje que lo cambió todo

Pocas horas después, Ana Virginia recibió un mensaje a través de TikTok: el equipo de Ricardo Arjona los contactaba para confirmar que asistirían al concierto. Aunque no se les detalló la fecha exacta ni su ubicación dentro del evento, la noticia era clara: su sueño se había cumplido.

En el programa, la familia resaltó que ese logro fue posible gracias a los guatemaltecos que compartieron su video, ayudando a que llegara hasta el cantautor.

Un nuevo agradecimiento… y un nuevo anhelo

Durante la transmisión, la familia pidió un momento para agradecer públicamente a Ricardo Arjona:

“Mi marido y mis dos hijos te queríamos agradecer el habernos regalado el poder irte a ver. Y nadie, nadie, nadie como tú. Cumpliste nuestro sueño. Esto es lo mejor: estar los cuatro juntos en tu show”.

También recordaron que, incluso mientras hacían fila, mantenían la esperanza de que su historia llegara hasta él.

Ahora, con las entradas aseguradas, la familia tiene un nuevo deseo. Ana Virginia confesó que su hermana, fan de Arjona desde siempre, espera ser invitada al escenario durante el concierto y que el artista le cante Señora de las cuatro décadas.