Elección de Reina Nacional de Independencia 2025: fecha, hora y dónde ver en vivo el certamen

Como parte de la conmemoración por los 204 años de independencia de Guatemala, se celebrará el certamen Reina Nacional de Independencia 2025, en el cual una de las 22 candidatas será coronada como la máxima representante, no solo de la belleza femenina, sino también de la historia que resguardan las fiestas patrias.

Bajo la luna de Xelajú, las representantes de cada departamento exaltarán la cultura, la belleza natural y las tradiciones que hacen de Guatemala un país único. Como es tradición, el certamen se celebrará el 13 de septiembre, a las 19 horas, como antesala de las festividades patrias.

En esta ocasión, el Centro de Convenciones Gran Karmel, en Quetzaltenango, será el escenario que dará vida al certamen, el cual iniciará con una alfombra roja para los invitados distinguidos, entre ellos, nueve representantes de la belleza internacional, quienes competirán en un evento privado por el título de Reina Internacional de Independencia.

Aunque las entradas al evento ya se agotaron, el certamen será transmitido en vivo por Canal 12 de Guatevisión, disponible en las compañías de cable Tigo y Claro, así como en su sitio web oficial: guatevision.com, donde la transmisión comenzará a las 19 horas.

Los momentos más destacados podrán revivirse en los sitios oficiales de Prensa Libre o en la página oficial Reina Nacional GT Oficial, donde se compartirá información adicional sobre el evento.

El certamen no solo conmemora las fiestas patrias, sino también los 78 años de la Fraternidad Quetzalteca. Para esta edición se han programado diversas actividades que abarcarán nueve días de celebración, siendo Quetzaltenango el anfitrión principal.

El evento inaugural será el miércoles 10 de septiembre, con la tradicional presentación de las candidatas al pueblo de Quetzaltenango, desde el frontispicio del Palacio Municipal, a las 17 horas.

Tras este acto, la ganadora y las otras 21 representantes de la belleza guatemalteca se presentarán el 15 de septiembre ante el pueblo de Xela con un show de talentos.

Esta actividad está programada para comenzar a las 16 horas, desde el centro comercial Utz Ulew Mall, y tendrá como continuidad el talk show Reinas sin guiones, donde las reinas compartirán con el público a través de una entrevista en vivo.

Las actividades serán transmitidas por la página oficial del certamen, así como otras actividades del programa.