“Nos llevamos un punto, pero merecíamos más”, dice Diego Santis tras el empate entre Antigua GFC y Municipal

El Estadio Pensativo fue el escenario de uno de los duelos más esperados de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025, donde Antigua GFC y Municipal protagonizaron un intenso choque que terminó en empate 1-1.

Ambos equipos llegaban igualados con 19 puntos en la tabla, aunque los aguacateros ocupaban el liderato por mejor diferencia de goles.

El ambiente fue electrizante, con una buena presencia de aficionados que no dejaron de alentar bajo una persistente lluvia que acompañó gran parte del encuentro. El duelo tenía tintes de revancha, ya que escarlatas y coloniales disputaron la última final del futbol guatemalteco.

El encuentro se abrió muy temprano con un gol del cuadro visitante. Apenas al minuto 3, el delantero nacional José Carlos “El Flaco” Martínez aprovechó una desatención defensiva para adelantar a los rojos en el marcador. Sin embargo, Antigua reaccionó rápidamente, y al minuto 12, Óscar “Lelito” Santis igualó las acciones con un potente remate que encendió a la afición local.

El resto del primer tiempo se tornó más físico, con varias interrupciones y tarjetas amarillas. El árbitro amonestó a Fernández, Carbonell, Bradley y Apaolaza por parte de los coloniales, mientras que Nicolás Samayoa vio la amarilla por los visitantes.

En la segunda mitad, ambos equipos buscaron el gol de la victoria con llegadas peligrosas, pero los arqueros Luis Morán (Antigua) y Kenderson Navarro (Municipal) se lucieron con intervenciones clave que mantuvieron el empate.

Un punto que sabe a poco

El empate dejó sensaciones mixtas. Si bien ambos equipos sumaron y se mantienen en la cima del torneo, el resultado dejó la impresión de que cualquiera pudo haber salido con los tres puntos. La intensidad del juego y el contexto del torneo hacen que este empate tenga sabor a final anticipada.

Lo que viene para ambos

En la jornada 11, Antigua GFC visitará a los Toros de Malacateco en busca de seguir sumando fuera de casa. Por su parte, Municipal recibirá al Deportivo Marquense en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, con la misión de recuperar el liderato en solitario.

Diego Santis jugador de Antigua menciono al terminar el encuentro "El partido estuvo muy disputado y muy recio de ambas partes; nos llevamos un punto, pero merecíamos más". Expresó el jugador.