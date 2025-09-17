EN VIVO: En el segundo tiempo, Antigua GFC y Municipal buscan romper el 1-1

Ya está en marcha la segunda mitad. Antigua GFC y Municipal no lograron romper la igualdad durante la primera etapa.

Las estadísticas del encuentro entre Antigua GFC y Municipal del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (7)

VS

Municipal (3)

Así llegan Antigua GFC y Municipal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC logró un triunfo por 3-0 ante Comunicaciones. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal llega con ventaja tras derrotar a Guastatoya con un marcador 3 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 4.

El local está puntero y alcanzó 19 puntos (6 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (5 PG – 4 PE).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Pensativo fue Bryan López Castellanos.

El técnico Mauricio Tapia dispuso una formación 4-3-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Diego Santis, José Ardón, Juan Carbonell y Enzo Fernández en la zaga; Óscar Castellanos, José Rosales y Oscar Santis en la mitad de cancha; y Juan Francisco Apaolaza, Dewinder Bradley y Marvin Ávila como delanteros.

Por su parte, Mario Acevedo sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Kenderson Navarro; Cristian Jiménez, Nicolás Samayoa, José Mena, Aubrey David en el muro defensivo; John Méndez, Rodrigo Saravia, Yunior Pérez y Pedro Altán en el centro del campo; y Rudy Muñoz y José Martínez en la delantera.