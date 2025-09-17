Antigua vs. Municipal, sigue el en vivo del partido de la fecha 10 del Apertura entre coloniales y escarlatas

La Antigua GFC recibe este miércoles 17 de septiembre al Club Municipal en el duelo estelar de la décima jornada del Torneo Apertura 2025, encuentro que se disputará en el estadio Pensativo de la ciudad colonial.

El conjunto aguacatero llega motivado tras una contundente victoria como visitante ante Comunicaciones por 0-3, destacando la brillante actuación de Dewinder Bradley. Por su parte, el equipo escarlata también viene de ganar con el mismo marcador frente a Guastatoya, mostrando solidez en todas sus líneas.

Ambos equipos llegan igualados con 19 puntos en la tabla de posiciones, lo que convierte este enfrentamiento en un choque directo por el liderato del torneo. Se espera un ambiente vibrante en el Pensativo, con dos de los clubes más competitivos del campeonato buscando consolidarse en lo más alto.