“Me gustó mucho el espíritu combativo”, dice Centrone tras el primer triunfo de Guastatoya en el Apertura 2025

Guastatoya rompe la mala racha y vence a Marquense como visitante en la Jornada 10 del Apertura 2025 Estadio Marquesa de la Ensenada en San Marcos El Deportivo Guastatoya logró una importante victoria como visitante al imponerse 2-0 al Deportivo Marquense en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2025.

El equipo dirigido por el técnico argentino Pablo Centrone mostró una cara completamente renovada y dominó el encuentro de principio a fin.

Después de una racha negativa en la que no había conseguido triunfos sumando únicamente un empate en las nueve jornadas anterioresel conjunto "Pecho Amarillo" logró romper la sequía y sumar tres puntos vitales que podrían marcar un punto de inflexión en su campaña.

Desde el inicio del partido, Guastatoya se adueñó del balón y del ritmo del juego. Marquense, por su parte, lució desorientado y sin capacidad de reacción durante los 90 minutos, dejando escapar la oportunidad de sumar en casa.

Los goles del triunfo llegaron en la primera mitad. Al minuto 13, Emanuel Yori abrió el marcador con un potente remate de pierna izquierda tras un tiro de esquina bien ejecutado. Apenas cinco minutos después, al 17’, Víctor Ávalos amplió la ventaja al vencer al guardameta Manuel Sosa con una definición precisa.

Con esta victoria, Guastatoya no solo suma puntos importantes, sino que también recupera confianza de cara a lo que resta del torneo, donde el cuadro mostró orden táctico durante los 90 minutos.

Pablo Centrone expreso después de la primera victoria del Guastatoya “Hay que seguir con una mentalidad ganadora para así empezar a escalar en la tabla de posiciones, y tengo que confiar con lo que tengo a muerte”.

"Me gustó mucho el espíritu combativo de los muchachos. Se consiguió el primer triunfo y eso nos viene bien. Lo importante es que logramos encontrarnos con el gol”, señaló Pablo Centrone, quien ayer dirigió su tercer partido al frente de Guastatoya.

“Hoy cumplimos todos. El sacrificio en el futbol es de todos. Me gusta la unidad dentro y fuera de la cancha”, agregó el técnico argentino, quien llegó en sustitución de Mike Leonardo, interino tras la salida de Ariel Sena, que apenas dirigió cinco partidos debido al mal inicio en el Apertura 2025.