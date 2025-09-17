Guastatoya juega con clase y se lleva la victoria por 2 a 0

El desempeño Emanuel Yori lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Víctor Ávalos. El atacante de Guastatoya brilló al convertir 1 gol.
El DT de Marquense, Walter González, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Brailin de León, Alex Cifuentes, Elías Vásquez y Aarón Navarro en la línea defensiva; Marvin Ceballos, William Amaya, José Joj y David Chuc en el medio; y Luis Zúñiga y Diego Casas en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Pablo Centrone salió con una disposición táctica 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Gilder Cruz, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Samuel Garrido en defensa; Marlon Sequén, José Almanza y Denilson Sánchez en la mitad de cancha; y Nelson García, Víctor Ávalos y Yordin Hernández en la delantera.
Sergio Reyna Möller fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.
En la próxima fecha, Marquense visitará a Municipal y Guastatoya jugará de local frente a Achuapa.
De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 11 puntos, mientras que la visita, con 4, queda en el décimo segundo lugar.
Cambios en Marquense
- 36′ 1T – Salieron Luis Zúñiga por Andy Ruiz, William Amaya por Joshua Ubico y David Chuc por Elvi Elington
- 81′ 2T – Salió Elías Vásquez por Cristofer De Leon
Amonestados en Marquense:
- 23′ 1T Marvin Ceballos y 42′ 1T Alex Cifuentes
Cambios en Guastatoya
- 53′ 2T – Salió Gilder Cruz por Hristopher Robles
- 73′ 2T – Salieron José Almanza por Herberth Morales y Nelson García por Keyshwen Arboine
- 80′ 2T – Salió Marlon Sequén por Ariel Lon
Amonestados en Guastatoya:
- 21′ 1T Nelson García, 26′ 1T Denilson Sánchez, 1′ 2T Gilder Cruz y 42′ 2T Hristopher Robles