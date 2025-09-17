Guastatoya juega con clase y se lleva la victoria por 2 a 0

El duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura entre Marquense y Guastatoya terminó con una victoria por 2 a 0 para el equipo visitante. Fue el defensor Emanuel Yori quien encaminó el triunfo de Guastatoya en el minuto 13 de la primera mitad. El otro gol cayó al minuto 17 de la misma etapa con la anotación de Víctor Ávalos.

El desempeño Emanuel Yori lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Víctor Ávalos. El atacante de Guastatoya brilló al convertir 1 gol.

El DT de Marquense, Walter González, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Brailin de León, Alex Cifuentes, Elías Vásquez y Aarón Navarro en la línea defensiva; Marvin Ceballos, William Amaya, José Joj y David Chuc en el medio; y Luis Zúñiga y Diego Casas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Pablo Centrone salió con una disposición táctica 4-3-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Gilder Cruz, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Samuel Garrido en defensa; Marlon Sequén, José Almanza y Denilson Sánchez en la mitad de cancha; y Nelson García, Víctor Ávalos y Yordin Hernández en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.

En la próxima fecha, Marquense visitará a Municipal y Guastatoya jugará de local frente a Achuapa.

De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 11 puntos, mientras que la visita, con 4, queda en el décimo segundo lugar.

Cambios en Marquense

36′ 1T – Salieron Luis Zúñiga por Andy Ruiz, William Amaya por Joshua Ubico y David Chuc por Elvi Elington

81′ 2T – Salió Elías Vásquez por Cristofer De Leon

Amonestados en Marquense:

23′ 1T Marvin Ceballos y 42′ 1T Alex Cifuentes

Cambios en Guastatoya

53′ 2T – Salió Gilder Cruz por Hristopher Robles

73′ 2T – Salieron José Almanza por Herberth Morales y Nelson García por Keyshwen Arboine

80′ 2T – Salió Marlon Sequén por Ariel Lon

Amonestados en Guastatoya: