Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025, tras los triunfos de Cobán y Comunicaciones

La jornada comenzó el martes en el estadio José Ángel Rossi con el encuentro entre Cobán Imperial y Xelajú MC, que terminó con triunfo para los locales.

La victoria cobanera llegó gracias a las anotaciones de Janderson Pereira, al minuto 56, y Óscar Mejía, al 67. Xelajú MC había abierto el marcador con el tanto de Steven Cárdenas, al 22, pero no logró mantener la ventaja.

Para el equipo de Amarini Villatoro fue la tercera derrota en el torneo y ahora debe enfocarse en el juego del viernes contra Comunicaciones por la fecha 11 y, después, en el partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Los chivos recibirán al Sporting San Miguelito, de Panamá, en el partido de ida de cuartos de final el 24 de septiembre; la vuelta está prevista para el 2 de octubre en suelo panameño.

Con la victoria, Cobán se ubica en el séptimo lugar con 12 puntos, tras tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Por su parte, Comunicaciones sufrió para quedarse con los tres puntos en casa ante Malacateco y definió el partido con un gol de Darwin Lom al minuto 75.

El triunfo es un alivio para el cuadro del técnico mexicano Roberto Hernández, que escaló al octavo puesto, después de haber cerrado la fecha anterior en el penúltimo lugar tras la caída contra Antigua GFC.

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025