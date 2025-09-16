Xelajú MC cae contra Cobán y suma tres encuentros sin conocer la victoria a pocos días de la Copa Centroamericana

La décima jornada del Torneo Apertura 2025 comenzó con un duelo de alto voltaje entre Cobán Imperial y Xelajú MC, disputado en el estadio José Ángel Rossi, casa de los príncipes azules.

En un partido marcado por el roce físico y la intensidad táctica durante más de 90 minutos, el conjunto dirigido por el técnico argentino Sebastián Bini logró una valiosa remontada para imponerse 2-1 al equipo altense comandado por el guatemalteco Amarini Villatoro.

Xelajú se adelantó en el marcador al minuto 22 gracias a una anotación de Cárdenas, lo que parecía encaminar el partido a su favor. Sin embargo, Cobán reaccionó con fuerza en la segunda mitad: el brasileño Janderson Pereira igualó las acciones al minuto 56, y posteriormente Mejía concretó la remontada al 67, desatando la euforia en las gradas del José Ángel Rossi.

Con este resultado, Cobán Imperial suma 12 puntos y escala posiciones en la tabla, ubicándose provisionalmente en la séptima casilla, igualando en unidades al propio Xelajú MC.

Para los chivos, esta derrota representa su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria, tras caer goleados ante Achuapa en la jornada 8, empatar frente a Aurora en la fecha 9 y ahora perder ante Cobán.

Asimismo, el cuadro que dirige Amarini Villatoro se encuentra a días de jugar su encuentro por los cuartos de final de la Copa Centroamérica frente al Sporting de San Miguelito.

En la próxima jornada, Cobán Imperial visitará al Deportivo Mictlán, mientras que Xelajú MC recibirá en el estadio Mario Camposeco a Comunicaciones FC, en lo que será el cierre de la primera vuelta del torneo.