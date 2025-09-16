Así fue la jugada del polémico penalti que dio origen al segundo gol del Real Madrid ante el Marsella

El Real Madrid logró una sufrida victoria por 2-1 frente al Olympique de Marsella en su estreno en la Champions League 2025-2026, en el Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco comenzó perdiendo tras un gol del estadounidense Tim Weah al minuto 22, producto de un error en la salida de Arda Güler. Sin embargo, Kylian Mbappé igualó el marcador seis minutos después desde el punto penal, tras una falta cometida sobre el brasileño Rodrygo. El francés cobró de manera magistral para poner la igualdad en el marcador.

Se fueron al descanso con el marcador empatado en un encuentro donde el cuadro visitante mostraba resistencia y una gran actuación de su portero, el argentino Jerónimo Rulli.

Ya en la segunda mitad, el cuadro local siguió en busca del gol de la ventaja. Sin embargo, al minuto 72, en un saque de esquina del Madrid, el capitán blancoDanie Carvajal perdió la cabeza y le propinó un cabezazo al meta argentino. El árbitro revisó la jugada en el VAR y optó por mostrarle la tarjeta roja directa al canterano merengue, dejando al equipo con diez hombres en el terreno de juego.

A pesar de la inferioridad numérica, los dirigidos por Xabi Alonso continuaron buscando el arco contrario en busca de sus primeros tres puntos en la competencia.

La polémica del segundo penalti

A diez minutos del silbatazo final, y con el Madrid buscando ponerse por delante en el marcador, apareció el brasileño Vinícius Júnior, quien desde su ingreso complicó a la zaga del Marsella.

De sus pies nació la jugada polémica: al intentar conectar de tres dedos, el defensa visitante Facundo Medina se barrió y el esférico impactó en la parte superior de la muñeca, donde el árbitro interpretó la acción como penalti.

El penal que le cobraron al Real Madrid por MANO de Facu Medina… 😳👀 pic.twitter.com/zF8V1YHr24 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 16, 2025

Mbappé tomó nuevamente la responsabilidad y firmó su segundo gol de la noche, el número 50 con la elástica merengue, consumando así la remontada del cuadro madrileño.

Este es el primer triunfo en Champions League en la era Xabi Alonso como técnico del Real Madrid, y un Mbappé que sigue aumentando su liderazgo con el cuadro merengue.