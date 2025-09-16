Klyian Mbappé, entre goles y polémicas: “El tema de las manos es muy complicado”

“Quiero marcar la mayor cantidad de goles posible. No me pongo límites. Quiero ayudar al equipo; si eso significa meter muchos goles, presionar, dar asistencias… lo que sea”, declaró en Movistar+.

“Me siento muy bien. No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo mismo y en ayudar a mis compañeros. Hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero apoyarlos para que saquen su mejor versión y logremos títulos”, añadió el delantero francés.

Mbappé fue determinante en la victoria del Real Madrid ante el Olympique de Marsella. “Es un placer vivir otra noche de Champions aquí. Fue un partido complicado porque jugamos un rato con diez, pero sacamos el espíritu de la Champions en el Bernabéu. Aquí siempre tenemos la experiencia de saber que podemos ganar”, comentó.

Por otro lado, explicó cómo Xabi Alonso, su técnico desde esta temporada, exige a él y a sus compañeros un esfuerzo extra en la presión para recuperar el balón.

“Él (Xabi) quiere que recuperemos el balón rápido. Nosotros tenemos que entender lo que hacemos. Tenemos buena comunicación con él y tenemos claro lo que debemos hacer por el club”, analizó.

“Hago lo que el míster me pide, siempre. Hoy me pidió presionar y ayudar al equipo manteniendo el bloque alto para recuperar muchos balones. Cuanto más nos acostumbremos a hacerlo, más fácil será”, completó.

Además, dio su opinión sobre la mano pitada a Facundo Medina, que derivó en el segundo penalti del partido, transformado por él mismo, y se mostró crítico por la falta de un criterio uniforme.

“El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que todas se pitan, luego no… Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que dice que no; todo el mundo está perdido con la norma”, señaló.