Real Madrid voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante Olympique de Marsella

En el partido válido por la fecha 1, Kylian Mbappé anotó por duplicado en la victoria 2-1 de los Merengues ante O. Marsella. Después de 21 minutos en el primer tiempo, O. Marsella tomó el control del juego y se adelantó tras una jugada que involucró a Tim Weah. Con el marcador en contra, los Merengues demostraron su espíritu de lucha y Kylian Mbappé fue el artífice de la remontada, anotando dos goles (de penal), a los 28’ de la misma etapa y a los 35’ de la segunda mitad respectivamente, sellando con éxito un resultado final de 2 a 1.

Franco Mastantuono estrelló un disparo en el palo a los 5 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

El protagonismo de Kylian Mbappé lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 10 veces al arco contrario y acertar 23 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Santiago Bernabéu fue Gerónimo Rulli. El arquero de Olympique de Marsella tuvo un gran rendimiento frente a Real Madrid debido a que atajó 12 disparos y realizó 19 pases correctos.

El entrenador de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Thibaut Courtois en el arco; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en el medio; y Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Roberto De Zerbi se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Gerónimo Rulli bajo los tres palos; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Emerson Palmieri en defensa; Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Höjbjerg, Mason Greenwood, Matthew O´Riley y Tim Weah en la mitad de cancha; y Pierre Aubameyang en la delantera.

El partido en el estadio Santiago Bernabéu fue dirigido por el árbitro Irfan Peljto.

Por la próxima fecha, los Merengues visitarán a Kairat Almaty. Por otro lado, O. Marsella recibirá a Ajax.

Cambios en Real Madrid

4′ 1T – Salió Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal

62′ 2T – Salieron Franco Mastantuono por Brahim Díaz y Rodrygo por Vinicius Júnior

72′ 2T – Salió Arda Güler por Raúl Asencio

Amonestados en Real Madrid:

34′ 1T Aurélien Tchouaméni (Conducta antideportiva), 8′ 2T Éder Militão (Conducta antideportiva) y 51′ 2T Álvaro Carreras (Conducta antideportiva)

Expulsado en Real Madrid:

26′ 2T Dani Carvajal (Roja directa)

Cambios en Olympique de Marsella

65′ 2T – Salieron Matthew O´Riley por Igor Paixão y Geoffrey Kondogbia por Arthur Vermeeren

76′ 2T – Salió Emerson Palmieri por Michael Murillo

77′ 2T – Salió Tim Weah por Amine Gouiri

86′ 2T – Salió Benjamin Pavard por Conrad Egan-Riley

Amonestados en Olympique de Marsella: