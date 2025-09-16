Lamine Yamal sigue sin entrenarse y está casi descartado para el partido del Barsa contra Newcastle

Lamine Yamal sigue sin entrenarse y está casi descartado para el partido del Barsa contra Newcastle

Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, tampoco participó en el entrenamiento de este martes del Barcelona, por lo que su presencia en el partido de la Liga de Campeones del próximo jueves ante el Newcastle está casi descartada.

EFE

|

Lamine Yamal, jugador del Barsa, es duda para el partido contra Newcastle, por la Champions. (Foto FC Barcelona).

Lamine Yamal, jugador del Barsa, es duda para el partido contra Newcastle, por la Champions. (Foto FC Barcelona).

El extremo catalán, que regresó de los partidos de clasificación para el Mundial 2026 aquejado de dicha dolencia, ya se perdió el duelo liguero que su equipo ganó el pasado domingo frente al Valencia en LaLiga EA Sports (6-0).

En la previa de ese duelo, el técnico Hansi Flick aseguró que el internacional español era seria duda para disputar el encuentro de este jueves en el estadio de St. James’ Park de Newcastle.

La más que posible baja de Lamine Yamal, que el club confirmará oficialmente este miércoles cuando dé la lista de convocados, se suma a las ausencias también por lesión de Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Alejandro Balde.

En cambio, todo apunta a que el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que sufrió una pequeña lesión muscular con su selección, sí que estará a disposición de Flick para medirse al conjunto inglés después de incorporarse a los entrenamientos el pasado lunes al mismo ritmo que sus compañeros.

De nuevo en el Johan Cruyff

El Barcelona repetirá el domingo como local en el estadio Johan Cruyff ante el Getafe en el partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga, anunció este martes el club.

Los pupilos de Hansi Flick disputaron el domingo ante el Valencia, al que ganaron por 6-0, el primer encuentro en el pequeño estadio que lleva el nombre del legendario jugador y entrenador neerlandés, con una capacidad de apenas 6 mil espectadores y donde suele jugar el equipo femenino y el filial azulgrana.

La dirección del Barsa ha pospuesto varias veces el regreso al Camp Nou, que está en proceso de reconstrucción para ampliar el número de localidades, cuyo coste está estimado en unos 1.000 millones de euros, (1.750 millones de dólares).

“El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, señaló el Barça en un comunicado.

EFE

EFE

Champions League FC Barcelona Futbol Internacional Lamine Yamal 
