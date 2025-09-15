Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Barcelona se mide ante Newcastle United en el estadio St. James Park el jueves 18 de septiembre a las 13:00 horas.

|

A partir de las 13:00 horas el próximo jueves 18 de septiembre, Barcelona visita a Newcastle United en el estadio St. James Park, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Horario Newcastle United y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Champions League 
