Newcastle vs Barcelona: Día, hora y dónde ver el debut del cuadro azulgrana en Champions League

El FC Barcelona se alista para su debut en la UEFA Champions League 2025-2026 este jueves 18 de septiembre, cuando visite a las “ urracas del Newcastle en el imponente St. James' Park, en Inglaterra. El encuentro corresponde a la primera jornada de la nueva fase de liga del torneo continental.

El conjunto azulgrana, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, llega con confianza tras golear 6-0 al Valencia en la cuarta fecha de LaLiga. Sin embargo, no todo es positivo en la Ciudad Condal: Lamine Yamal, su joven estrella, continúa siendo duda para el debut europeo debido a molestias físicas que lo dejaron fuera del último compromiso liguero frente al Valencia.

A la posible baja de Yamal se suman las ya conocidas ausencias por lesión de Marc-André ter Stegen, Gavi y Alejandro Balde, lo que obligaría a Flick a modificar nuevamente su once titular.

Tanto Yamal como Balde son piezas clave en el esquema del técnico alemán, por lo que su ausencia representa un reto importante poder armar el once de gala en su debuta en la Liga de Campeones.

Día, hora y dónde ver el Newcastle vs Barceloma

El debut del cuadro del Barcelona frente al Newcastle será el jueves 18 de septiembre en el estadio St. James' Park, en Inglaterra.

El partido entre españoles e ingleses por ESPN canal con derechos de Transmisión de la Champions League. Además, se puede seguir en el en directo de Prensa Libre por Datafactory.

Por su parte, el Newcastle , dirigido por Eddie Howe, llega motivado tras conseguir su primera victoria de la temporada el pasado fin de semana, al vencer al Wolverhampton con gol de su nuevo fichaje, el delantero alemán Nick Woltemade, donde el cuadro inglés buscara iniciar con el pie derecho esta nueva edición de la Champions derrotando a uno de los favoritos el Barcelona.