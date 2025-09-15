Así se jugará la primera jornada de la Champions League en su edición 2025-2026

Este martes se levanta el telón del torneo más prestigioso del fútbol europeo: la UEFA Champions League 2025-2026, con el regreso de la fase liga, en su segundo año de implementación, la competencia promete emociones intensas, sorpresas y duelos memorables desde la primera jornada, todo con el objetivo de alcanzar la gran final que se disputará el 30 de mayo de 2026 en el majestuoso Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El París Saint-Germain, actual campeón del certamen, buscará defender su corona y lograr el ansiado bicampeonato bajo la dirección de Luis Enrique. Un logro que, en lo que va del siglo, solo ha conseguido el Real Madrid de la mano de Zinedine Zidane.

El conjunto parisino inicia su camino con la firme intención de mantener su paso perfecto en la competición y consolidarse como una potencia europea.

Entre los principales aspirantes al título también figura el FC Barcelona, que de la mano de Hansi Flick alcanzó las semifinales en la edición anterior. El club catalán ha mostrado una evolución táctica y competitiva que lo posiciona como uno de los favoritos.

Por su parte, el Liverpool ha sido protagonista en el mercado de fichajes, invirtiendo fuertemente en talento joven y consolidado: Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y el sueco Alexander Isak, quien llegó sobre la hora del cierre de mercado. Los Reds, fieles a su lema de “nunca caminarás solo”, se perfilan como un serio contendiente al título.

El Bayern Múnich también presenta su candidatura con una plantilla renovada y ambiciosa, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola, campeón en 2023, buscará recuperar su mejor versión y volver a lo más alto del continente. A ellos se suma el Arsenal de Mikel Arteta, que sueña con llevar por primera vez la Champions a las vitrinas del club Gunner, y el Inter de Milán, actual subcampeón, que quiere revancha tras quedarse a las puertas de la gloria.

Y, por supuesto, no puede faltar el máximo ganador del torneo: el Real Madrid. Con 15 títulos en su haber, el conjunto merengue regresa con sed de revancha tras una temporada sin trofeos. Bajo la dirección del español Xabi Alonso y con Kylian Mbappé como estandarte, el equipo blanco ha iniciado la liga con fuerza, sumando 4 goles en sus primeras 5 jornadas. Además, ha reforzado su defensa con una inversión superior a los 150 millones de euros, incorporando a Dean Huijsen, Carreras, Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, en busca de recuperar su trono europeo.

En una segunda línea de contendientes aparecen clubes históricos como el Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus y Borussia Dortmund, todos con plantillas competitivas y la ambición de ser protagonistas en esta nueva edición.

Asi se disputara la jornada 1 de la Champions

El martes da inicio con 8 encuentros, haciendo su debut Real Madrid, Juventus y Tottenham, mientras que en el segundo día debuta el actual campeón, el PSG, con los duelos estelares entre Bayern recibiendo en Alemania al Chelsea y el Liverpool en Anfield al Atlético. Para terminar la primera fecha, el jueves debuta el Barcelona en casa del Newcastle y el City recibiendo al Napoli con el regreso de Kevin De Bruyne a Inglaterra.

Fechas Clave de la UEFA Champions League 2025–2026

La edición 2025–2026 de la Champions League arranca este martes 16 de septiembre, con el esperado debut del Real Madrid, 15 veces campeón del torneo cuando reciban en el Santiago Bernabéu al Marsella. A continuación el calendario completo de las ocho jornadas de la fase de grupos, así como las fechas de las etapas eliminatorias:

Fase de Liga

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre – 1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21–22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4–5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25–26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9–10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20–21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Fase Eliminatoria

Playoffs eliminatorios: Febrero de 2026

Octavos de final: Marzo de 2026

Cuartos de final: Abril de 2026

Semifinales: Entre abril y mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría

La Champions League 2025-2026 está lista para ofrecer una temporada inolvidable. ¿Quién logrará levantar la “orejona” en Budapest? El camino comienza ahora.