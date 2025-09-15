El Real Madrid de Alonso arranca la Champions con la misión de recuperar el trono

El conjunto blanco se reforzó este verano con varias incorporaciones por un coste de alrededor de 170 millones de euros (200 millones de dólares) , además de fichar a Xabi Alonso como relevo del veterano Carlo Ancelotti.

La eliminación de los cuartos de final la temporada pasada por el Arsenal (5-1 en el cómputo global) en abril evidenció las deficiencias del equipo sobre todo a nivel táctico.

Con un equipo muy desequilibrado por la insistencia de Ancelotti de alinear regularmente al ‘cuarteto fantástico’ con Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, la defensa madridista hizo aguas.

Ancelotti no pudo encontrar la estrategia adecuada para proteger al equipo a pesar que Mbappé alcanzó su mejor estado de forma en la segunda mitad de la campaña.

Defensa reforzada

El Real Madrid sufrió seis derrotas en la competición europea, entre ellas contra el Liverpool, Atlético y AC Milán, terminando la temporada sin un trofeo importante y viendo a su acérrimo rival, el Barcelona, levantar el triplete doméstico: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Mbappé comenzó este curso de manera espectacular con cuatro goles en cuatro partidos ligueros, pero los hinchas merengues están igual de impresionados por la solidez defensiva que Alonso ha instaurado hasta ahora.

El Real Madrid ha dejado la portería a cero dos veces y sobrevivió jugando una hora con 10 hombres contra la Real Sociedad el sábado para ganar y mantener su pleno de victorias en el campeonato español.

“La valoración, jugando tanto tiempo con uno menos, es que hemos tenido fases buenas, fases en las que hemos sabido sufrir un poco más y que hemos sabido corregir”, afirmó el sábado Alonso.

“La gente ha sido generosa y ha sabido sufrir en beneficio del equipo”, prosiguió complacido con el arduo trabajo colectivo de su equipo, que no siempre fue evidente la temporada pasada.

A diferencia de Ancelotti, Alonso ya ha mostrado flexibilidad, tanto en su enfoque como a la hora de alinear a sus jugadores. El extremo Vinicius Júnior salió desde el banquillo ante el Real Oviedo y fue cambiado pronto frente a la Real Sociedad.

Con el formato ampliado de Champions, con ocho partidos de grupo, Alonso sugirió que rotará a sus jugadores las próximas semanas. “Vamos a necesitar a todos. Afrontamos un periodo con muchos partidos“, dijo el preparador vasco.

“Ojalá no haya lesiones y que todos sean partícipes es importante para ser competitivos y constantes en el rendimiento”, aseveró.