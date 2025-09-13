Real Madrid vence 2-1 a la Real Sociedad y se mantiene invicto en LaLiga

El Real Madrid sigue con paso firme en el arranque de la temporada y este sábado sumó su cuarta victoria consecutiva al imponerse 2-1 en condición de visita ante la Real Sociedad, en un duelo marcado por la intensidad, las emociones y la eficacia merengue.

El partido arrancó con un ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 2, el Real Madrid había abierto el marcador tras una corrida imparable, pero la anotación fue anulada por posición adelantada de Kylian Mbappé.

Sin embargo, el astro francés no tardó en tomarse revancha y, al minuto 12, firmó el 1-0 con una jugada individual que mostró su velocidad y calidad en la definición.

El duelo parecía bajo control, pero a los 32 minutos el panorama se complicó para los dirigidos por Xabi Alonso. El español Dean Huijsen vio la tarjeta roja directa y dejó al Real Madrid con un hombre menos, obligando a los blancos a replegarse y ajustar su planteamiento.

A pesar de la inferioridad numérica, los visitantes ampliaron la ventaja antes del descanso. Al minuto 44, el turco Arda Güler se hizo presente en el marcador con un disparo certero que significó el 2-0 y dio aire a un Madrid que mostró contundencia en sus llegadas.

Ya en la segunda parte, la Real Sociedad buscó el descuento con más insistencia. El premio llegó al minuto 56, cuando Mikel Oyarzabal convirtió un penal para acortar distancias y encender las esperanzas del conjunto local. El tramo final fue de dominio territorial de la Real, pero la zaga merengue resistió los embates.

Golazooo de Mbappé 0-1, anulad este ahora 😂

pic.twitter.com/3BMHD5jDx6 — 🪐Saturn7_7🪐 (@Saturn7_7) September 13, 2025

El pitazo final decretó un triunfo clave para el Real Madrid, que se mantiene invicto y líder en solitario de LaLiga con 12 puntos tras cuatro jornadas disputadas. Más allá de la expulsión, el equipo de Alonso demostró carácter y supo cerrar un partido exigente en San Sebastián.

Con este resultado, los merengues confirman su candidatura al título desde el inicio del torneo, con Mbappé y Güler respondiendo como protagonistas en el marcador y un equipo que sigue encontrando soluciones incluso en momentos adversos.