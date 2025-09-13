Getafe deja a Real Oviedo en cero con un triunfo 2-0

El Geta se alzó como ganador frente a Real Oviedo en el duelo disputado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 4 de la Liga. El volante Mario Martín abrió la ventaja para Getafe a los 48 minutos de la primera mitad, y Borja Mayoral amplió la diferencia y selló el marcador en el minuto 53 de la misma etapa.

Un remate de Alberto Reina terminó en el palo a los 51 minutos del primer tiempo y Real Oviedo perdió su chance de empatar.

La figura del partido fue Mario Martín. El volante de Getafe metió 1 gol, efectuó 65 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Luis Milla también jugó un buen partido. El volante de Getafe efectuó 38 pases correctos y recuperó 4 balones.

El estratega de Getafe, José Bordalás, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con David Soria en el arco; Kiko Femenía, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la línea defensiva; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en el medio; y Borja Mayoral y Adrián Liso en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Veljko Paunovic salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo y Javi López en defensa; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina y Josip Brekalo en la mitad de cancha; y Luka Ilic y Alex Forés en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Guzmán Mansilla.

Para la siguiente fecha, el Geta actuará de visitante frente a Barcelona, mientras que Real Oviedo visitará a Elche.

Con este resultado, el anfitrión acumula 9 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 3 unidades y se ubica en el décimo quinto lugar.

Cambios en Getafe

45′ 2T – Salió Djené Dakonam por Davinchi

66′ 2T – Salió Kiko Femenía por Juan Iglesias

67′ 2T – Salió Borja Mayoral por Abu Kamara

72′ 2T – Salió Abdelkabir Abqar por Ismael Bekhoucha

84′ 2T – Salió Mario Martín por Yvan Neyou

91′ 2T – Salió Adrián Liso por Coba da Costa

Amonestados en Getafe:

44′ 2T Ismael Bekhoucha (Conducta antideportiva) y 49′ 2T Yvan Neyou (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Oviedo

15′ 1T – Salió Nacho Vidal por Lucas Ahijado

57′ 2T – Salieron Josip Brekalo por Santiago Cazorla, Alex Forés por Federico Viñas y Alberto Reina por Santiago Colombatto

64′ 2T – Salió Javi López por Rahim Alhassane

77′ 2T – Salió David Costas por David Carmo

Amonestados en Real Oviedo:

6′ 2T Dani Calvo (Conducta antideportiva), 13′ 2T Lucas Ahijado (Conducta antideportiva), 25′ 2T Veljko Paunovic (Insultar o desaprobar al árbitro), 33′ 2T Federico Viñas (Conducta antideportiva), 34′ 2T Leander Dendoncker (Insultar o desaprobar al árbitro) y 46′ 2T Luka Ilic (Conducta antideportiva)

Expulsado en Real Oviedo: