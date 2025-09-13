Real Sociedad sufrió una amarga derrota ante Real Madrid, cayendo por 2 a 1

Real Madrid estuvo cerca de torcer el resultado con dos remates de Kylian Mbappé que pegaron en el palo.
El desempeño Éder Militão lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Real Madrid fue importante al quitar 10 balones y sacar 8 pelotas fuera del área de peligro.
Kylian Mbappé fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.
El estratega de R. Sociedad, Sergio Francisco, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Alex Remiro en el arco; Aritz Elustondo, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez en la línea defensiva; Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Gonçalo Guedes, Mikel Goti y Ander Barrenetxea en el medio; y Mikel Oyarzábal en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Xabier Alonso Olano salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler y Vinicius Júnior en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.
Jesús Gil Manzano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Anoeta.
En la siguiente jornada los Txuri-urdines se enfrentará de visitante ante Betis y los Merengues disputarán el juego de local frente a Espanyol.
Con este resultado, el anfitrión acumula 2 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 12 unidades y se ubica en el primer lugar.
Cambios en Real Sociedad
- 56′ 2T – Salieron Aritz Elustondo por Jon Aramburu y Mikel Goti por Carlos Soler
- 65′ 2T – Salieron por , Gonçalo Guedes por Arsen Zakharyan y por Takefusa Kubo
- 77′ 2T – Salió Jon Gorrotxategi por Jon Karrikaburu
Amonestados en Real Sociedad:
- 5′ 1T Igor Zubeldía (Conducta antideportiva) y 45′ 1T Ander Barrenetxea (Conducta antideportiva)
Cambios en Real Madrid
- 45′ 2T – Salió Brahim Díaz por Federico Valverde
- 67′ 2T – Salieron Dani Ceballos por Raúl Asencio y Vinicius Júnior por Fran García
- 81′ 2T – Salió Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold
- 86′ 2T – Salió Arda Güler por David Alaba
Amonestados en Real Madrid:
- 33′ 1T Xabi Alonso (Insultar o desaprobar al árbitro) y 16′ 2T Kylian Mbappé (Entrar al campo de juego sin permiso del árbitro)
Expulsado en Real Madrid:
- 31′ 1T Dean Huijsen (Roja directa)