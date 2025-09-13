Real Sociedad sufrió una amarga derrota ante Real Madrid, cayendo por 2 a 1

Este sábado, los Merengues sumaron 3 puntos en el partido por la fecha 4 de la Liga frente a los Txuri-urdines. A los 11 minutos del primer tiempo, Kylian Mbappé marcó el primer gol después de una jugada. Luego, en el minuto 43 de la misma etapa, Arda Güler amplió la ventaja con una anotación de jugada. El descuento para Real Sociedad llegó en el minuto 10 de la segunda mitad después de un remate desde los doce pasos de Mikel Oyarzábal. Sin embargo, el tiempo restante no fue suficiente para revertir el resultado.

Real Madrid estuvo cerca de torcer el resultado con dos remates de Kylian Mbappé que pegaron en el palo.

El desempeño Éder Militão lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Real Madrid fue importante al quitar 10 balones y sacar 8 pelotas fuera del área de peligro.

Kylian Mbappé fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

El estratega de R. Sociedad, Sergio Francisco, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Alex Remiro en el arco; Aritz Elustondo, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez en la línea defensiva; Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Gonçalo Guedes, Mikel Goti y Ander Barrenetxea en el medio; y Mikel Oyarzábal en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Xabier Alonso Olano salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler y Vinicius Júnior en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.

Jesús Gil Manzano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Anoeta.

En la siguiente jornada los Txuri-urdines se enfrentará de visitante ante Betis y los Merengues disputarán el juego de local frente a Espanyol.

Con este resultado, el anfitrión acumula 2 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 12 unidades y se ubica en el primer lugar.

Cambios en Real Sociedad

56′ 2T – Salieron Aritz Elustondo por Jon Aramburu y Mikel Goti por Carlos Soler

65′ 2T – Salieron por , Gonçalo Guedes por Arsen Zakharyan y por Takefusa Kubo

77′ 2T – Salió Jon Gorrotxategi por Jon Karrikaburu

Amonestados en Real Sociedad:

5′ 1T Igor Zubeldía (Conducta antideportiva) y 45′ 1T Ander Barrenetxea (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Madrid

45′ 2T – Salió Brahim Díaz por Federico Valverde

67′ 2T – Salieron Dani Ceballos por Raúl Asencio y Vinicius Júnior por Fran García

81′ 2T – Salió Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold

86′ 2T – Salió Arda Güler por David Alaba

Amonestados en Real Madrid:

33′ 1T Xabi Alonso (Insultar o desaprobar al árbitro) y 16′ 2T Kylian Mbappé (Entrar al campo de juego sin permiso del árbitro)

Expulsado en Real Madrid: