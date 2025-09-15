Así se jugará la jornada 10 a mitad de semana: choque directo por el liderato entre Antigua GFC y Municipal

La Liga Nacional entra en su décima fecha con un panorama apretado en la parte alta de la tabla, donde Antigua, Municipal y Mixco comparten el liderato con 19 puntos. El gol diferencia coloca a los coloniales en la cima, pero los escarlatas y los chicharroneros siguen de cerca, esperando cualquier tropiezo para escalar.

La jornada se abrirá este martes 16 de septiembre con dos encuentros importantes. En el José Ángel Rossi, Cobán Imperial recibirá a Xelajú a las 3 de la tarde. Los príncipes azules llegan tras una dura derrota ante Malacateco y necesitan sumar para salir del fondo, mientras que los chivos buscan consolidarse en la zona media después del empate frente a Aurora.

Por la noche, Comunicaciones intentará reaccionar cuando reciba a Malacateco a las 7 en el Cementos Progreso. Los albos vienen de una dolorosa goleada 0-3 frente a Antigua y apenas acumulan 8 unidades, lo que los obliga a ganar para evitar hundirse más en la clasificación. El cuadro de los toros, en cambio, llega motivado por la victoria 3-0 sobre Cobán y quiere dar otro golpe en condición de visitante.

El miércoles 17 se disputará otro choque directo en la parte baja, cuando Marquense se mida a Guastatoya en el Marquesa de la Ensenada a las 6 de la tarde. Los leones de occidente están en la séptima posición con 11 puntos, mientras que los pechoamarillos solo suman una unidad en el torneo y siguen sin conocer la victoria.

El plato fuerte llegará más tarde, a las 8 de la noche, con el duelo entre Antigua y Municipal en el Pensativo. Coloniales y rojos comparten la cima con 19 puntos, y el ganador se quedará en solitario en lo más alto de la clasificación. Antigua llega con la motivación de haber goleado a Comunicaciones, mientras que Municipal se impuso con autoridad a Guastatoya en su visita a El Progreso.

La jornada cerrará el jueves 18 en el Estadio Militar, cuando Aurora reciba a Mictlán a las 2 de la tarde. Los aurinegros, con 18 puntos, siguen de cerca a los líderes y podrían aprovechar un tropiezo de Antigua o Municipal para escalar posiciones. Del lado de los conejos, el triunfo sobre Achuapa en el clásico de Jutiapa los dejó con aire fresco en la tabla y con la posibilidad de acercarse a la zona media.

Con tres equipos igualados en la punta y Aurora al acecho, la décima fecha promete emociones fuertes tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por salir del fondo. Comunicaciones, Cobán y Guastatoya llegan con la presión de reaccionar, mientras que los equipos en mejor momento buscan consolidar su posición.

El Apertura 2025 alcanza así un punto clave, donde cada jornada empieza a perfilar a los candidatos al título y a los clubes que deberán pelear para evitar los últimos puestos. La fecha 10 será determinante en esa lucha que ya empieza a marcar diferencias.