Así queda la tabla de posiciones luego de la jornada 9: Antigua, Municipal y Mixco empatan en puntos en la cima

El Torneo Apertura 2025 se puso más emocionante que nunca luego de la finalización de la jornada 9. Tres equipos comparten la punta con 19 puntos, separados únicamente por la diferencia de goles: Antigua, Municipal y Mixco. La lucha por el liderato está al rojo vivo y promete un cierre de primera vuelta intenso.

La acción comenzó el viernes con dos partidos. Mixco abrió la jornada con un triunfo ajustado de 1-0 sobre Marquense, resultado que le permitió alcanzar la cima momentáneamente. Más tarde, Malacateco goleó 3-0 a Cobán Imperial y tomó un respiro en la tabla, alejándose de la zona baja.

El sábado se vivieron partidos claves en distintos frentes. En el estadio Cementos Progreso, Antigua sorprendió y goleó 3-0 a Comunicaciones, resultado que consolidó al equipo colonial como líder en diferencia de goles. En el clásico de Jutiapa, Mictlán se impuso 1-0 sobre Achuapa en un duelo muy disputado, sumando puntos importantes para salir de la parte baja.

La jornada sabatina cerró con un empate vibrante en el estadio Mario Camposeco. Xelajú y Aurora igualaron 2-2 en un partido que tuvo intensidad y emociones hasta el final. El resultado permitió a Aurora mantenerse en el cuarto lugar con 18 puntos, mientras que Xela sigue en la pelea por meterse en los primeros puestos.

El domingo el telón se bajó con la visita de Municipal al David Cordón Hichos. Los rojos no tuvieron contemplaciones y derrotaron 3-0 a Guastatoya, con goles de Pedro Altán, José Martínez y Cristian “Cheka” Hernández. La victoria colocó a los escarlatas en el segundo puesto con 19 unidades, solo por detrás de Antigua.

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Antigua es líder con 19 puntos y una diferencia de +10, seguido de Municipal con +8 y Mixco con +4, ambos con los mismos 19 puntos. Aurora marcha cuarto con 18 unidades, mientras que Xelajú y Achuapa comparten la quinta casilla con 12 puntos cada uno.

Marquense se ubica en la séptima posición con 11 puntos, Malacateco y Mictlán tienen 10 unidades, y Cobán Imperial aparece con 9. Comunicaciones, que atraviesa un momento complicado, suma apenas 8 puntos tras su derrota en casa frente a Antigua. En el fondo de la tabla se mantiene Guastatoya, que tras nueve jornadas solo ha conseguido un empate, acumulando un punto y sin victorias en el torneo.

La igualdad en la parte alta refleja la paridad del campeonato y deja abierta la expectativa para las próximas fechas, donde los tres líderes buscarán mantenerse en lo más alto y Aurora intentará sumarse nuevamente a esa pelea. Mientras tanto, en el otro extremo, Guastatoya y Comunicaciones tendrán que reaccionar si no quieren complicar sus aspiraciones en el torneo.