Antigua sorprende y goleó 3-0 a Comunicaciones en el Cementos Progreso

Antigua GFC dio el golpe en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 al imponerse con autoridad 3-0 sobre Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso. Los coloniales fueron superiores de inicio a fin y se llevaron tres puntos que los catapultan a lo más alto de la tabla.

El partido comenzó con un ritmo intenso y pronto los visitantes abrieron el marcador. Apenas al minuto 8, Dewinder Bradley aprovechó un espacio en la zaga crema para definir de cabeza y poner en ventaja a los panzas verdes. Desde ese momento, Comunicaciones se mostró desordenado y sin capacidad de respuesta.

La primera mitad fue dominada ampliamente por Antigua, que generó varias ocasiones claras de gol. Sin embargo, el guardameta Freddy Pérez se convirtió en la figura de los cremas, evitando que la diferencia fuera mayor en los primeros 45 minutos. Pese a sus intervenciones, Comunicaciones se fue al descanso en desventaja.

Ya en el complemento, Antigua no bajó el ritmo y continuó buscando ampliar la diferencia. Al minuto 53, nuevamente Bradley apareció en el área, esta vez con la fortuna de un error de Fredy Peréz que se le coló la pelota en la portería. El delantero nacional no perdonó y puso el 2-0 parcial.

Con el marcador en contra, Comunicaciones intentó reaccionar, pero nunca logró encontrar claridad en el último cuarto de cancha. Los de casa carecieron de variantes ofensivas y se vieron limitados ante un rival que no cedió espacios.

El golpe definitivo llegó al minuto 72, cuando Francisco Apaolaza cerró la cuenta con una definición precisa que puso el 3-0 en el marcador. El tanto del argentino sentenció la goleada y confirmó la superioridad visitante en el Cementos Progreso.

Fredy Peréz no pudo impedir el segundo gol de Bradley en el partido. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

La derrota deja a Comunicaciones en una situación complicada dentro de la tabla. Los albos se ubican en la décima posición con apenas 8 puntos en nueve jornadas, sin lograr levantar el nivel que la afición espera de uno de los equipos más históricos del país.

Por su parte, Antigua GFC alcanza 19 puntos y, gracias a la diferencia de goles, se coloca como líder del campeonato, compartiendo unidades con Deportivo Mixco. Los coloniales confirman su buen momento y se perfilan como uno de los candidatos más sólidos en este inicio de torneo.