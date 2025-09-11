Guastatoya vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Guastatoya vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Guastatoya y Municipal, que se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio David Cordon Hichos.

Municipal y Guastatoya se enfrentarán en el estadio David Cordon Hichos el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Apertura.

Así llegan Guastatoya y Municipal

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya viene de caer por 1 a 3 frente a Antigua GFC. No levanta cabeza y le urge ganar: ha perdido los 4 partidos previos. En esos cotejos, le hicieron 15 goles y registra solo 3 a favor.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal viene de un triunfo 3 a 1 frente a Mixco. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 empates. Sumó un total de 8 goles y le metieron 5 en su arco.

Guastatoya aún no pudo ganar como local en el estadio David Cordon Hichos y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Municipal se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 1 punto (1 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (4 PG – 4 PE).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Aurora FC 17 8 5 2 1 5
2 Antigua GFC 16 8 5 1 2 7
3 Municipal 16 8 4 4 0 5
4 Mixco 16 8 5 1 2 3
12 Guastatoya 1 8 0 1 7 -14

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 10: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Municipal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

