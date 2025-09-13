La jornada 9 continúa este sábado con tres partidos claves en la Liga Nacional

La jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa este sábado 13 de septiembre con tres duelos atractivos que prometen mantener la emoción del campeonato. Tras los dos encuentros disputados ayer, donde Mixco venció 1-0 a Marquense y Malacateco superó 3-0 a Cobán Imperial, la actividad sabatina definirá movimientos importantes en la tabla de posiciones.

El primer partido del día será a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones recibirá a Antigua GFC. El conjunto albo buscará hacerse fuerte en casa frente a un cuadro colonial que llega con la intención de sumar puntos vitales y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Más tarde, a las 19:00 horas, la acción se trasladará al estadio La Asunción en Jutiapa, donde el Deportivo Mictlán se enfrentará al Deportivo Achuapa. Este choque marcará un duelo directo entre equipos que necesitan ganar para escalar posiciones y consolidarse en la zona media del torneo.

La jornada sabatina cerrará con un encuentro de alto interés en el estadio Mario Camposeco, a las 21:00 horas, cuando Xelajú MC reciba a Aurora FC. Los chivos, empujados por su afición, intentarán frenar el buen momento de los aurinegros, que vienen motivados tras alcanzar el liderato en fechas recientes.

Los tres partidos de este sábado representan oportunidades claves para los equipos que buscan afianzarse en lo alto de la tabla, así como para aquellos que necesitan recuperarse de resultados irregulares. La lucha por el liderato y los puestos de clasificación continúa al rojo vivo.

En el caso de Comunicaciones, ganar en casa significaría un golpe de autoridad en su búsqueda de regresar a la confianza al mando de Roberto Hernández. Mientras que Antigua intentará demostrar que puede competir de igual a igual en una cancha siempre complicada.

Mictlán y Achuapa, por su parte, llegan con la urgencia de sumar, pues los dos necesitan resultados positivos para evitar rezagarse en la clasificación. Un triunfo podría marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Finalmente, el cierre con Xelajú vs. Aurora promete ser uno de los encuentros más llamativos de la jornada, ya que enfrenta a un histórico del futbol guatemalteco frente a un club que atraviesa un gran momento. La noche sabatina podría traer sorpresas en la parte alta de la tabla.