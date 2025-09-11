Antigua GFC necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Así llegan Comunicaciones y Antigua GFC
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones no pudo ante Cobán Imperial en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC venció 3-1 a Guastatoya en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 11 goles en el arco rival y 7 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG – 1 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Aurora FC
|17
|8
|5
|2
|1
|5
|2
|Antigua GFC
|16
|8
|5
|1
|2
|7
|3
|Municipal
|16
|8
|4
|4
|0
|5
|4
|Mixco
|16
|8
|5
|1
|2
|3
|9
|Comunicaciones
|8
|8
|2
|2
|4
|-1
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Comunicaciones y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas