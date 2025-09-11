Antigua GFC necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Por la fecha 9 del Apertura, Antigua GFC y Comunicaciones se enfrentan el sábado 13 de septiembre desde las 17:00 horas, en el Estadio Cementos Progreso.

Así llegan Comunicaciones y Antigua GFC

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones no pudo ante Cobán Imperial en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC venció 3-1 a Guastatoya en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 11 goles en el arco rival y 7 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG – 1 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Aurora FC 17 8 5 2 1 5 2 Antigua GFC 16 8 5 1 2 7 3 Municipal 16 8 4 4 0 5 4 Mixco 16 8 5 1 2 3 9 Comunicaciones 8 8 2 2 4 -1

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Antigua GFC, según país