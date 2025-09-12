EN VIVO: Malacateco golea a Cobán Imperial en el Estadio Santa Lucía

Malacateco es superior en su casa y derrota a Cobán I. por 3 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Malacateco y Cobán Imperial del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Malacateco (0)

VS

Cobán Imperial (4)

Así llegan Malacateco y Cobán Imperial

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Aurora FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Comunicaciones. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 3 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 7.

El local está en el décimo primer puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (2 PG – 3 PE – 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Bryan López Castellanos.

Formación de Malacateco hoy

El equipo dirigido por Roberto Montoya plantea su juego con una formación 3-5-2 con Miguel Jiménez en el arco; Marlon Chun, Víctor Torres y Brayan Morales en defensa; Andy Soto, Kevin Ramírez, Frank De León, Kenneth Cerdas y Vidal Paz en el medio; y Ángel López y José Ortiz en la delantera.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, los conducidos por Sebastián Bini se paran en la cancha con una estrategia 5-4-1 con Tomás Casas defendiendo la portería; Edwin Rivas, Carlos Alberto Winter, Thales Moreira, Luis De León, Eduardo Soto en la zaga; Steven Paredes, Byron Leal, Yeltsin Álvarez y Anthony López en el centro del campo; y con Janderson Pereira en el ataque.