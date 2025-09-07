Aurora FC derrota a Malacateco y asume el liderato del torneo Apertura 2025

Aurora F.C. logró una victoria clave este domingo en el estadio Guillermo Slowing al imponerse 1-0 a Malacateco, resultado que le permite escalar al primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 con 17 puntos.

El único gol del encuentro llegó temprano en el compromiso, cuando a los 10 minutos Mario Vásquez definió con precisión para darle la ventaja a los aurinegros. Esa anotación fue suficiente para asegurar los tres puntos en un partido que resultó intenso de principio a fin.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la paridad. Malacateco intentó reaccionar tras el gol inicial, pero se encontró con una defensa ordenada que logró neutralizar sus intentos. Por su parte, Aurora mantuvo el control en los momentos claves y apostó por el orden táctico para sostener la mínima ventaja.

La disputa en el mediocampo fue constante, con ambos equipos dividiendo la posesión y luchando cada balón como si se tratara de una final. Sin embargo, el gol temprano marcó la diferencia en un encuentro de pocas oportunidades claras.

Con este resultado, Aurora no solo se mantiene invicto como local, sino que también se coloca en lo más alto de la clasificación, confirmando su buen inicio de temporada en su regreso a la Liga Nacional.

Malacateco, en cambio, suma una nueva derrota que lo deja en una situación complicada en la tabla, con la obligación de reaccionar en las próximas jornadas para no perder terreno frente a sus rivales directos.

El liderato conseguido por Aurora es un impulso importante para un plantel que busca consolidarse entre los protagonistas del torneo, mientras su afición celebra volver a ver al equipo militar en la cima del campeonato.